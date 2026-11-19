Ban Tổ chúc Trung ương yêu cầu trước ngày 30/11/2026, hoàn thiện hồ sơ phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trình cấp có thẩm quyền. Ảnh: chinhphu.vn

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch cao điểm là tập trung cao độ, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo 3 mốc thời gian:

Trước 10h00 ngày 20/11/2026, hoàn thành việc kiểm tra, xác nhận dữ liệu và khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, VTVL và kết quả đề xuất chuẩn hóa;

Trước ngày 25/11/2026, hoàn thành thẩm định, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031;

Trước ngày 30/11/2026, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Trong thời gian từ ngày 16-20/11/2026, ưu tiên giải quyết những nội dung còn thiếu căn cứ, chưa thống nhất hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế.

Đồng thời, xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, có thể kế thừa và những nội dung cần tiếp tục xử lý. Hoàn thiện khung danh mục tham chiếu theo bốn khối, ba cấp, từng Bộ, ngành, lĩnh vực và loại hình cơ quan; làm rõ nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, VTVL, căn cứ pháp lý, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện. Bên cạnh đó, giao nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và sản phẩm theo yêu cầu “6 rõ”: Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Về nội dung và tiến độ thực hiện, Kế hoạch nêu rõ:

Ngày 16/11/2026: Xác định những nội dung đã hoàn thành, những nội dung cần tiếp tục xử lý và phân công trách nhiệm cụ thể. Các đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và đầu mối quản lý biên chế khẩn trương đối chiếu dữ liệu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và VTVL đã kê khai trên Cổng với các quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và khung danh mục VTVL tham chiếu, phân loại thành ba nhóm: Nội dung đã đầy đủ, thống nhất, có căn cứ để xác nhận, kế thừa và không phải rà soát lại; nội dung còn thiếu, chưa thống nhất, cần bổ sung, điều chỉnh trước ngày 20/11/2026; nội dung chưa đủ căn cứ hoặc chưa thể hoàn thành trong thời hạn trên, phải lập danh mục riêng, xác định trách nhiệm và thời hạn tiếp tục xử lý.

Ngày 17-18/11/2026: Hoàn thiện bộ khung danh mục nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và VTVL chuẩn dự kiến; tập trung xử lý những nội dung còn khác biệt. Các đầu mối quản lý biên chế sử dụng bộ danh mục nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và VTVL tham chiếu A1–A2–C1 gồm 3.888 VTVL, 24.420 nhiệm vụ và 188.993 công việc để đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hồ sơ kê khai.

Việc đối chiếu thực hiện theo bốn khối, ba cấp, từng loại hình cơ quan, Bộ, ngành, lĩnh vực và bốn nhóm địa bàn (đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng, miền núi); tập trung làm rõ nhiệm vụ, công việc và VTVL có thể áp dụng thống nhất từ Trung ương đến cấp xã, những nội dung đặc thù và những nội dung còn khác biệt. Trên cơ sở đó, hoàn thiện ba nhóm kết quả, không coi nhóm chưa đủ căn cứ là một loại nhiệm vụ tương đương: Danh mục nhiệm vụ, công việc, VTVL đã thống nhất, đủ căn cứ để kế thừa; danh mục nhiệm vụ, công việc, VTVL đặc thù, ghi rõ căn cứ và phạm vi áp dụng; danh mục nội dung cần bổ sung, sửa đổi hoặc tiếp tục xử lý, xác định rõ nhiệm vụ, VTVL liên quan, văn bản, điều khoản, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Từ ngày 19/11 đến trước 10h00 ngày 20/11/2026: Hoàn thành xác nhận khung danh mục tham chiếu và kết quả đề xuất chuẩn hóa, dữ liệu đầu vào và phương án biên chế của từng cơ quan, địa phương. Trong đó, Trước 10h00 ngày 20/11/2026, các đầu mối quản lý biên chế gửi Ban Tổ chức Trung ương Bộ khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và VTVL; Danh mục văn bản cần tiếp tục áp dụng hoặc kiến nghị xử lý, phân loại rõ văn bản được kế thừa; cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới; Phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và nhu cầu biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031; Danh mục những nội dung chưa đủ căn cứ hoặc chưa thể hoàn thành đúng thời hạn.

Từ ngày 20 đến trước ngày 30/11/2026: Hoàn thành thẩm định phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Trong đó, trước ngày 25/11/2026, các đầu mối quản lý biên chế hoàn thành, gửi Ban Tổ chức Trung ương phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, xác định cụ thể số biên chế đề nghị giao từng năm, thuyết minh nguyên nhân tăng, giảm so với năm 2026, phương án cơ cấu lại đội ngũ và những trường hợp đặc thù cần xem xét, có xác nhận của người đứng đầu theo thẩm quyền.

Trước ngày 30/11/2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổng hợp, đối chiếu kết quả thẩm định của các đầu mối quản lý biên chế; kiểm tra tính thống nhất giữa các khối, các cấp, các Bộ, ngành, lĩnh vực và các loại hình cơ quan. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của toàn hệ thống chính trị và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Ban Tổ chức Trung ương giao nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện cụ thể cho các đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy; các đầu mối quản lý biên chế theo Quy định số 183-QĐ/TW; Ban Tổ chức Trung ương và các vụ, đơn vị thuộc Ban.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương cũng giao các Bộ: Nội vụ, Công an, Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ hoàn thiện kết quả 5 chuyên đề, trong đó phải xác định rõ nội dung đã đủ căn cứ để kế thừa; nội dung cần bổ sung, sửa đổi hoặc tiếp tục kiểm chứng; những vấn đề còn khác nhau về nguyên tắc, thẩm quyền và phương án xử lý; tác động thực tế và tác động dự kiến đến công việc, thời gian lao động, VTVL và nhu cầu nhân lực.

Việc lượng hóa phải tính cả công việc giảm và công việc phát sinh, tránh tính trùng tác động của nhiều giải pháp. Không lấy số nhiệm vụ có khả năng số hóa, xã hội hóa hoặc tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến làm căn cứ trực tiếp để xác định số biên chế giảm.

Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ thời gian hoàn thành các sản phẩm, việc kiểm soát chất lượng và tiến độ, đồng thời gửi mã QR tài liệu hướng dẫn, danh mục nhiệm vụ và sản phẩm phải hoàn thành để các cơ quan, đơn vị, địa phương tra cứu, đối chiếu, kiểm chứng và tổ chức thực hiện./.