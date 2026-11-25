Hút vốn tư nhân vào hạ tầng chiến lược

Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu đại diện cơ quan hoạch định chính sách, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhà đầu tư, luật sư cùng các cơ quan báo chí.

Quang cảnh diễn đàn và đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC nhấn mạnh Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 đã có hiệu lực và Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt đang mở ra dư địa lớn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP 10 - 11%/năm giai đoạn 2026 - 2030. Trước yêu cầu phát triển hạ tầng quy mô lớn, thành phố xác định PPP là giải pháp chiến lược, đồng thời khẳng định sức hút của môi trường đầu tư với 19,13 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng năm 2026 cùng danh mục 23 dự án PPP trọng điểm (21 dự án tổng hợp có tổng mức đầu tư dự kiến gần 970 nghìn tỷ đồng) thuộc nhóm 83 dự án lớn đang kết nối.

Với tinh thần “đồng hành, minh bạch và trách nhiệm”, đại diện ITPC cho biết sẽ triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: chuẩn hóa thông tin qua nền tảng số HCMCInvest; đổi mới kết nối chuyên sâu; tăng cường đối thoại tham vấn thị trường; đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư xuyên suốt vòng đời dự án.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc diễn đàn.

Ở góc độ tài chính công, ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, thông tin nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng (ngân sách đáp ứng khoảng 1/3), cùng danh mục 90 dự án PPP có tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng. Thành phố đã cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia 39 dự án PPP (năm 2026 bố trí 14.611 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng) và đưa ra 3 cam kết trọng tâm: Đi trước về mặt bằng, xác định rõ phương án thanh toán ngay từ bước phê duyệt; Chia sẻ rủi ro theo luật định với tỷ lệ vốn nhà nước có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư; Rút ngắn thủ tục, minh bạch thông tin qua việc cắt giảm bước quyết định chủ trương đầu tư và áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

Cùng với 3 phương thức tham gia linh hoạt, Sở Tài chính và ITPC dự kiến vận hành bảng theo dõi danh mục PPP đa ngôn ngữ từ quý I/2027 và lập đầu mối cố định đồng hành cùng nhà đầu tư.

Ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến.

Tạo khung pháp lý đồng bộ, giảm thiểu tranh chấp PPP

Tại diễn đàn, PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch VIAC cho rằng PPP ngày càng giữ vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn, nhất là khi TP Hồ Chí Minh có thêm dư địa từ Luật Phát triển đô thị và các cơ chế đặc thù. Tuy nhiên, mô hình này phức tạp, liên quan nhiều chủ thể, kéo dài và tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

“Thực tiễn từ hoạt động giải quyết tranh chấp tại VIAC cho thấy các tranh chấp liên quan đến quá trình triển khai dự án PPP đang có xu hướng gia tăng, đồng thời phát sinh những vấn đề ngày càng đa dạng và phức tạp”, PGS.TS Phạm Duy Nghĩa lưu ý.

PGS.TS Phạm Duy Nghĩa hiến kế cần hoàn thiện đồng bộ khung pháp lý, nâng cao hiệu quả phân bổ, quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên và nghiên cứu thí điểm các mô hình PPP thế hệ mới cho công trình lớn, kỹ thuật cao.

PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phát biểu chào mừng diễn đàn.

Nhìn lại khoảng 20 năm triển khai PPP, PGS.TS Dương Đăng Huệ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, Trọng tài viên VIAC chỉ ra những vướng mắc mang tính hệ thống như cơ chế phối hợp giữa các bên chưa thực sự đồng bộ suốt vòng đời dự án.

PGS.TS Dương Đăng Huệ cũng lưu ý cơ chế chia sẻ rủi ro doanh thu dù đã được thiết lập nhưng thực thi vẫn vướng về điều kiện áp dụng, trình tự và khả năng thực hiện nghĩa vụ chia sẻ từ phía Nhà nước, nên cần hoàn thiện cơ chế xử lý tình huống phát sinh và phân bổ rủi ro sát năng lực kiểm soát của từng bên.

Ông Trần Duy Hưng, Giám đốc điều hành Monitor Consulting, Chuyên gia cao cấp PPP cho rằng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là ưu tiên lớn, đòi hỏi cơ chế kết nối đồng bộ phát triển đô thị và khai thác quỹ đất. Khi Luật Phát triển đô thị trao thêm thẩm quyền cho HĐND TP Hồ Chí Minh quy định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, loại hợp đồng và cơ chế thanh toán cho dự án PPP, thành phố có thêm cơ sở tổ chức đầu tư phù hợp đặc thù TOD.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận tại diễn đàn.

Đề cập hợp đồng BOT và BT, ông Nguyễn Hồng Chuyên, Tổng Giám đốc DVL Group, Chuyên gia tư vấn dự án PPP chỉ ra thách thức về bố trí vốn đối ứng của Nhà nước, tính khả thi huy động vốn tư nhân khi ngân hàng thường ưu tiên thời hạn vay dưới 20 năm trong khi nhiều dự án hạ tầng thu hồi vốn dài hơn, cùng việc làm rõ thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn thu giữa trả nợ và thu hồi vốn.

“Đối với hợp đồng BT, vướng mắc đáng chú ý nằm ở cơ chế thanh toán bằng quỹ đất: quy định thanh toán một lần khó khả thi khi quỹ đất chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, trong khi phương thức thanh toán theo từng hạng mục có thể phát sinh độ trễ trong việc xác định giá trị đất”, ông Nguyễn Hồng Chuyên phân tích.

Luật sư Ngô Thanh Tùng, Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức), Trọng tài viên VIAC cho rằng hiệu quả dự án PPP đòi hỏi chuẩn bị đồng bộ cấu trúc dự án, tài chính, quản trị rủi ro và xử lý bất đồng. “Việc xây dựng các điều khoản hợp đồng rõ ràng, khả thi và bảo đảm hiệu lực thi hành là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các bên, duy trì tính liên tục của dự án và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong dài hạn”, Luật sư Ngô Thanh Tùng nhấn mạnh.