Chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội xung quanh vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước, cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.

Việc tổ chức thực hiện pháp luật còn hạn chế

- Thưa ông, nhìn từ thực tiễn phát triển văn hóa hiện nay, đâu là những điểm nghẽn thể chế lớn nhất đang cản trở việc phát huy đầy đủ vai trò của văn hóa với tư cách là nền tảng tinh thần, động lực và nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước?

- Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khoảng cách giữa nhận thức rất đầy đủ về vai trò của văn hóa với những điều kiện thực tế để văn hóa phát huy vai trò ấy. Chúng ta đã nhất quán khẳng định văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của phát triển. Hệ thống pháp luật về văn hóa cũng đã từng bước được hoàn thiện. Tuy nhiên, để những quan điểm đúng đắn ấy trở thành sức mạnh trong đời sống, cần có những cơ chế đủ mạnh, nguồn lực tương xứng và một bộ máy thực thi hiệu quả.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: PV

Có thể hình dung, một địa phương rất muốn biến di sản thành nguồn lực phát triển, một doanh nghiệp muốn đầu tư vào không gian sáng tạo, hay một nghệ sĩ trẻ muốn đưa sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế. Những mong muốn ấy đều phù hợp với định hướng phát triển văn hóa. Thế nhưng, nếu cơ chế sử dụng đất đai, tài sản công, đầu tư, tài chính hay bảo hộ quyền tác giả chưa thuận lợi thì những ý tưởng tốt cũng khó trở thành hiện thực. Điểm nghẽn của văn hóa, vì thế, nhiều khi không nằm trong các quy định riêng về văn hóa mà nằm ở sự thiếu đồng bộ giữa các chính sách phát triển.

Một vấn đề khác là pháp luật và phương thức quản lý chưa theo kịp tốc độ vận động của đời sống. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách con người sáng tạo, phổ biến và thụ hưởng văn hóa. Trong khi đó, những cơ chế phát triển công nghiệp văn hóa, văn hóa số, thị trường văn hóa và huy động nguồn lực xã hội vẫn còn những khoảng trống. Nếu chỉ sử dụng các công cụ quản lý của ngày hôm qua để giải quyết những vấn đề của ngày hôm nay, chúng ta rất khó nắm bắt được các cơ hội của ngày mai.

Đáng quan tâm không kém là khâu tổ chức thực hiện. Ở nhiều nơi, chính sách đã có nhưng thiếu nguồn lực, thiếu hướng dẫn cụ thể hoặc chưa xác định rõ trách nhiệm thực thi. Hệ thống thiết chế văn hóa phát triển chưa đồng đều, cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền và nhóm xã hội vẫn còn chênh lệch. Điều đó cho thấy, hoàn thiện pháp luật không thể chỉ dừng ở việc ban hành thêm văn bản, mà phải giúp người dân, nghệ sĩ, cộng đồng và doanh nghiệp thực sự có thêm điều kiện để sáng tạo, cống hiến và thụ hưởng văn hóa. Đó mới là ý nghĩa sâu xa của việc đặt văn hóa ngang hàng với các lĩnh vực khác.

Thiếu liên thông trong hệ thống pháp luật về văn hóa

- Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng lĩnh vực văn hóa không thiếu luật, nhưng lại thiếu sự liên thông với các lĩnh vực liên quan. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này và ý nghĩa của việc Quốc hội thông qua Nghị quyết chuyên đề về phát triển văn hóa Việt Nam trong năm 2026?

- Tôi chia sẻ với nhận định này. Chúng ta đã có nhiều văn bản pháp luật về văn hóa, nhưng một hệ thống pháp luật tốt không được đo bằng số lượng văn bản mà bằng khả năng các quy định bổ trợ cho nhau, giải quyết được những vấn đề thực tiễn và tạo ra động lực phát triển. Nhìn từ yêu cầu đó, pháp luật về văn hóa hiện nay cần được hoàn thiện cả về tính đầy đủ, tính đồng bộ, khả năng thích ứng và hiệu quả thực thi.

Trước hết, vẫn còn những khoảng trống pháp lý đối với các lĩnh vực mới như công nghiệp văn hóa, dữ liệu và tài sản số văn hóa, hạ tầng văn hóa số, thị trường nội dung số, không gian sáng tạo và hợp tác công - tư trong văn hóa. Một số vấn đề đã được đề cập trong các văn bản khác nhau nhưng chưa hình thành được một hệ thống chính sách đủ nhất quán để các chủ thể yên tâm đầu tư và phát triển lâu dài.

"Bức tranh di sản" 3 miền trên sân khấu "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Duy Khánh

Quan trọng hơn là sự liên thông giữa pháp luật chuyên ngành văn hóa với pháp luật về đầu tư, ngân sách, đất đai, quy hoạch, thuế, tài sản công, khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ. Chẳng hạn, để phát triển một không gian sáng tạo từ một công trình công cộng chưa được sử dụng hiệu quả, sự thống nhất về chủ trương phát triển văn hóa là chưa đủ. Còn phải có cơ chế phù hợp để sử dụng tài sản công, lựa chọn đối tác, huy động vốn và tổ chức vận hành. Chỉ cần một trong những khâu đó chưa thông suốt, cả một ý tưởng có giá trị đối với cộng đồng cũng có thể không triển khai được. Vì vậy, tháo gỡ điểm nghẽn của văn hóa cần một cách tiếp cận liên ngành, chứ không thể chỉ là công việc riêng của ngành văn hóa.

Bên cạnh đó, pháp luật phải có khả năng dự báo và thích ứng với những thay đổi của thời đại. Trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số và những phương thức kinh doanh mới đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền tác giả, chủ quyền dữ liệu văn hóa, quản trị nội dung, bảo vệ người dùng và chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng. Những bước tiến trong hoàn thiện pháp luật về điện ảnh, di sản văn hóa, quảng cáo, sở hữu trí tuệ và các định hướng của Nghị quyết số 80-NQ/TW là rất quan trọng, nhưng vẫn cần tiếp tục đổi mới để vừa bảo vệ các giá trị văn hóa, vừa không làm mất đi những cơ hội sáng tạo mới.

Một yêu cầu không thể thiếu là tính minh bạch và khả thi. Mỗi chính sách cần được thiết kế cùng với cơ chế thực hiện, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Nếu một địa phương muốn đầu tư cho văn hóa mà chưa biết huy động nguồn lực bằng cách nào, một doanh nghiệp có thiện chí đồng hành mà còn e ngại về thủ tục, thì chính sách dù tiến bộ đến đâu cũng chưa phát huy hết ý nghĩa.

Trong bối cảnh đó, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam trong năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tạo thêm cơ sở pháp lý để tháo gỡ những vướng mắc về nguồn lực, đầu tư và hạ tầng văn hóa. Ý nghĩa sâu xa của nghị quyết không chỉ nằm ở việc bổ sung một công cụ pháp lý, mà còn ở sự thay đổi tư duy: Từ nhìn văn hóa chủ yếu như một lĩnh vực cần chăm lo, quản lý sang nhìn văn hóa như một lĩnh vực cần được đầu tư, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện phát triển.

Tất nhiên, một nghị quyết dù có tính đột phá đến đâu cũng không thể thay thế cho quá trình hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật. Điều quan trọng tiếp theo là đưa tinh thần ấy vào từng đạo luật, từng chính sách cụ thể, từng quyết định ở địa phương. Thành công của nghị quyết cuối cùng phải được thể hiện bằng sức sống mới trong đời sống văn hóa của đất nước.

Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa

- Từ những hạn chế, bất cập đã phân tích, theo ông, cần ưu tiên hoàn thiện những nội dung nào trong hệ thống pháp luật về văn hóa? Đặc biệt, cần có những cơ chế, chính sách đột phá gì để khơi thông nguồn lực xã hội, mở rộng không gian sáng tạo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển?

- Tôi cho rằng, hoàn thiện pháp luật về văn hóa trong giai đoạn tới cần xuất phát từ một quan điểm xuyên suốt: Nhà nước không làm thay xã hội, nhưng phải tạo ra môi trường tốt nhất để xã hội có thể phát huy sức sáng tạo. Kiến tạo phát triển không có nghĩa là buông lỏng quản lý, mà là quản lý bằng những quy định minh bạch, có khả năng khuyến khích cái mới, bảo vệ các giá trị tốt đẹp và bảo đảm lợi ích chung. Từ quan điểm ấy, có một số ưu tiên cần tập trung thực hiện.

Thứ nhất, cần rà soát tổng thể hệ thống pháp luật trên cơ sở tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Việc rà soát không chỉ giới hạn ở các luật về di sản văn hóa, điện ảnh, thư viện, quảng cáo mà phải mở rộng sang pháp luật về đầu tư, đất đai, ngân sách, tài sản công, thuế, sở hữu trí tuệ, khoa học, công nghệ và dữ liệu. Mục tiêu là nhận diện chính xác những điểm chồng chéo, những khoảng trống pháp lý và các quy định không còn phù hợp, từ đó xác định lộ trình sửa đổi, bổ sung có trọng tâm, tránh tình trạng tháo gỡ vướng mắc ở văn bản này nhưng lại gặp rào cản ở văn bản khác.

Ngày hội Việt phục “Bách hoa bộ hành” lần thứ IX có sự tham gia của nhiều bạn trẻ. Ảnh: PV

Thứ hai, cần tạo lập hành lang pháp lý cho những động lực phát triển mới của văn hóa, đặc biệt là công nghiệp văn hóa và văn hóa số. Một sản phẩm điện ảnh, âm nhạc hay một sản phẩm sáng tạo dựa trên di sản chỉ có thể đi xa khi có cả một hệ sinh thái hỗ trợ, từ đào tạo nhân lực, đầu tư sản xuất, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đến phân phối và tiếp cận thị trường.

Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng Luật Công nghiệp văn hóa cần được coi là một ưu tiên. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế quản trị, chia sẻ và khai thác dữ liệu văn hóa, bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số. Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần được triển khai gắn với việc hoàn thiện những điều kiện pháp lý ấy, để công nghệ không chỉ phục vụ quản lý mà còn mở rộng cơ hội sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Thứ ba, cần có những chính sách đủ sức khơi thông nguồn lực xã hội. Trong nhiều năm, chúng ta nói nhiều đến xã hội hóa văn hóa, nhưng xã hội hóa không đơn giản là huy động thêm tiền ngoài ngân sách. Điều quan trọng là tạo cơ chế để người dân, doanh nghiệp và cộng đồng có thể tham gia phát triển văn hóa một cách bền vững. Cần cụ thể hóa các cơ chế hợp tác công - tư, sử dụng tài sản công, ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và phát triển hạ tầng văn hóa. Những chính sách ấy phải đi cùng với yêu cầu công khai, minh bạch, bảo vệ di sản và lợi ích cộng đồng. Nhà nước vẫn phải giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm các dịch vụ văn hóa cơ bản và chăm lo những lĩnh vực có giá trị xã hội lớn nhưng khó thu hút đầu tư thương mại.

Thứ tư, cần đặt quyền văn hóa của người dân ở vị trí trung tâm trong quá trình hoàn thiện pháp luật. Phát triển công nghiệp văn hóa là quan trọng, nhưng không thể chỉ đánh giá sự phát triển văn hóa bằng doanh thu hay mức đóng góp vào GDP. Một em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội đọc sách, tiếp cận nghệ thuật; một nghệ nhân có điều kiện truyền dạy vốn quý của dân tộc mình; một nghệ sĩ trẻ có không gian để thử nghiệm và sáng tạo - đó cũng là những thành quả rất đáng trân trọng của chính sách văn hóa. Cần bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng với các thiết chế, dịch vụ, dữ liệu và không gian văn hóa, đồng thời có chính sách phù hợp đối với văn nghệ sĩ, nghệ nhân và các chủ thể văn hóa ở cơ sở.

Về lộ trình, theo tôi, giai đoạn 2026-2027, nên tập trung rà soát hệ thống pháp luật, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa năm 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2025 và thúc đẩy nghiên cứu xây dựng Luật Công nghiệp văn hóa cùng các dự án sửa đổi liên quan. Giai đoạn 2028-2030, cần ưu tiên đưa vào chương trình lập pháp và xem xét ban hành những đạo luật, quy định sửa đổi có tác động trực tiếp đến công nghiệp văn hóa, văn hóa số, đầu tư cho văn hóa, sở hữu trí tuệ và thiết chế văn hóa. Đây là đề xuất về lộ trình ưu tiên, cần được cụ thể hóa trong chương trình lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, phù hợp với mức độ chuẩn bị và yêu cầu thực tiễn.

Việc lựa chọn ưu tiên lập pháp cần dựa trên bốn tiêu chí: Khả năng tháo gỡ ngay các điểm nghẽn; khả năng khơi thông nguồn lực; khả năng mở rộng quyền văn hóa và không gian sáng tạo cho người dân; khả năng tạo nền tảng lâu dài cho công nghiệp văn hóa, văn hóa số và sức mạnh mềm quốc gia. Theo các tiêu chí đó, pháp luật về công nghiệp văn hóa và các cơ chế đầu tư, đất đai, tài sản công phục vụ phát triển văn hóa rất cần được quan tâm.

Tựu trung lại, hoàn thiện pháp luật về văn hóa không chỉ là một nhiệm vụ lập pháp mà là một yêu cầu chiến lược của quá trình hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Chúng ta cần một hệ thống pháp luật không chỉ giúp quản lý tốt các hoạt động văn hóa mà còn làm cho những ý tưởng sáng tạo có cơ hội trở thành hiện thực, những giá trị di sản được tiếp nối, những nguồn lực xã hội được phát huy và mọi người dân đều có cơ hội sống một đời sống văn hóa phong phú hơn. Khi ấy, văn hóa mới thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và sức mạnh mềm của đất nước.

- Trân trọng cảm ơn ông!