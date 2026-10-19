Hoàn thiện pháp luật về hình sự, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 6. Ảnh: Đắc Trường

Thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Bộ luật, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát các quy định nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nghiêm minh của pháp luật với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời phù hợp với thực tiễn và các chuẩn mực pháp lý tiến bộ.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 6. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Lê Tấn Tới (Tây Ninh) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

Đối với trách nhiệm hình sự của cá nhân trong các quan hệ liên quan đến pháp nhân thương mại, cần quy định rõ nguyên tắc xác định trách nhiệm, bảo đảm công bằng, bình đẳng trước pháp luật, không để pháp nhân trở thành phương tiện che chắn, làm giảm nhẹ trách nhiệm của cá nhân phạm tội.

Đối với các hành vi vi phạm liên quan đến môi trường và những lĩnh vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, cần bảo đảm thống nhất giữa Bộ luật Hình sự với pháp luật chuyên ngành, tiêu chuẩn và quy chuẩn có liên quan.

ĐBQH Đoàn Thị Thanh Mai (Hưng Yên) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Nguyễn Duy Tiến (Tây Ninh) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Phan Đức Hiếu (Hưng Yên) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung (Tây Ninh) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý (Tây Ninh) phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Đắc Trường

Các ý kiến cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về xử lý hành vi xâm hại nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản trái phép và các hành vi vi phạm khác đang đặt ra từ thực tiễn. Quy định pháp luật cần đủ rõ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo đảm hiệu quả thực thi, đồng thời góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Bên cạnh đó, cần hướng dẫn cụ thể các dấu hiệu phân định giữa tranh chấp dân sự và hành vi có dấu hiệu tội phạm trong các quan hệ vay mượn, thực hiện nghĩa vụ tài sản. Việc xác định dấu hiệu chiếm đoạt, cố tình không thực hiện nghĩa vụ dù có điều kiện, khả năng thực hiện cần có căn cứ rõ ràng, thống nhất, tạo thuận lợi cho các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời hạn chế tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn tránh nghĩa vụ, gây thiệt hại cho người dân.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 6. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 6. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu cũng kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo theo hướng quy định rõ ràng, đồng bộ, khả thi; bảo đảm yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.