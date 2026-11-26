Chiều 26/11, tại TP.HCM, Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA), trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và báo công đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, giới luật gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận vai trò khởi xướng của TS Nguyễn Thị Sơn cùng những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà khoa học và cộng tác viên của Viện.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế đang đặt ra những nhiệm vụ mới đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Pháp luật không thể trở thành điểm nghẽn mà cần là lợi thế cạnh tranh quốc gia, góp phần kiến tạo phát triển và khơi thông nguồn lực.

Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nghiên cứu khoa học pháp lý cần gắn chặt hơn với thực tiễn, không chỉ dừng lại ở việc phân tích các quy định mà còn phải tham gia tham mưu, đề xuất, góp ý và phản biện chính sách, pháp luật. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng cần được kịp thời nhận diện, đánh giá để kiến nghị giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Trung ương về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, hướng đến xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

IBLA tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và báo công đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Một trong những lĩnh vực bộc lộ rõ khoảng cách giữa quy định và thực tiễn là quản lý, sử dụng đất đai. Đất đai là nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, tình trạng một số khu đất công chưa được khai thác hiệu quả, dự án chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích vẫn đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý.

Đằng sau những khu đất bỏ trống, dự án kéo dài không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là chi phí cơ hội đối với phát triển. Nguồn lực đất đai chưa được khai thác hiệu quả có thể làm chậm tiến độ đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển các công trình phục vụ cộng đồng, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thực trạng này đòi hỏi phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan, tăng cường giám sát việc quản lý, sử dụng đất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, quy định pháp luật cần đủ rõ ràng, chặt chẽ để hạn chế tình trạng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy trong quá trình giải quyết công việc.

Liên quan đến vấn đề này, Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) tham gia tổ chức hội thảo do Hội Luật gia Việt Nam chủ trì về nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai, chống lãng phí và vi phạm trong sử dụng đất công. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, luật gia trao đổi về những khó khăn trong quá trình thực thi, nhận diện các bất cập và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai.

Bà Nguyễn Thị Sơn - Viện trưởng Viện IBLA phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trước đó, tháng 9/2025, Viện cũng phối hợp tổ chức hội thảo về cơ chế và giải pháp thực thi Nghị quyết số 66-NQ/TW của Trung ương về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Từ những vấn đề cụ thể trong quản lý đất công đến yêu cầu đổi mới thể chế cho thấy, hiệu quả của pháp luật không chỉ được đo bằng số lượng văn bản được ban hành mà quan trọng hơn là khả năng giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Một quy định pháp luật muốn đi vào thực tiễn phải bảo đảm tính khả thi, xác định rõ trách nhiệm thực hiện và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và có tính dự báo là điều kiện quan trọng để yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Việc nhận diện sớm rủi ro pháp lý, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định không chỉ góp phần hạn chế tranh chấp mà còn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Do đó, quá trình hoàn thiện pháp luật cần có sự tham gia thực chất của các nhà khoa học, luật gia, chuyên gia và chính những chủ thể chịu tác động của chính sách. Những phản ánh từ thực tiễn, nếu được nghiên cứu và đánh giá khách quan, sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh những quy định chưa phù hợp.

Tại sự kiện, Viện ra mắt Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2026–2031 và giới thiệu Trung tâm Tư vấn pháp luật IBLA. Các hoạt động này hướng đến việc tăng cường nghiên cứu, trao đổi chuyên môn và hỗ trợ giải quyết những vướng mắc pháp lý của người dân, doanh nghiệp.

Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam, được quyết định thành lập ngày 27/12/2005 và ra mắt tháng 2/2006. Viện do TS Nguyễn Thị Sơn trực tiếp xây dựng đề án thành lập, hướng đến nghiên cứu khoa học pháp lý, đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế. Ngày 17/8/2026, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1334/QĐ-CTN tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Viện vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý. Huân chương được trao ngày 7/10/2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV. Buổi lễ tại TP.HCM là dịp để Viện báo công, nhìn lại chặng đường hoạt động và tri ân những cá nhân, tổ chức đã đồng hành trong suốt 20 năm.