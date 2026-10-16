Hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, đưa chính sách vào cuộc sống

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về trọng tâm của Kỳ họp, Ủy viên là đại biểu Quốc hội (QH) hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH Trần Thị Kim Nhung cho biết đó là hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy nhà nước trong điều kiện mới, đồng thời kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Sau quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đặc biệt là tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, việc hoàn thiện thể chế trở thành yêu cầu cấp bách. Các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 190 và Nghị quyết 206 của QH đã góp phần xử lý những vấn đề phát sinh, nhưng không thể kéo dài và áp dụng thường xuyên. Vì vậy, Kỳ họp này cần rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan, bảo đảm tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật; các văn bản thuộc phạm vi cơ chế đặc thù phải được xử lý theo yêu cầu, bảo đảm hiệu lực chậm nhất đến ngày 28/2/2027.

Bà Trần Thị Kim Nhung nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, tháo gỡ những điểm nghẽn đã được nhận diện. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu: Trung ương đã định hướng thì phải thể chế hóa kịp thời, chủ trương đã rõ thì phải tổ chức thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với chất lượng và tính khả thi, tránh tạo ra những điểm nghẽn mới khi thực thi.

Theo đó, công tác xây dựng pháp luật cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy thực tiễn làm cơ sở xây dựng chính sách; tăng cường lấy ý kiến đối tượng chịu tác động, nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan soạn thảo. Phân cấp, phân quyền phải gắn với bảo đảm nguồn lực, điều kiện thực hiện, nhất là ở cấp xã. Đồng thời, cần khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật, siết chặt kỷ luật lập pháp, kiểm soát quyền lực, phòng, chống lợi ích nhóm và lợi ích cục bộ.Đặc biệt, chất lượng văn bản phải gắn với hiệu quả tổ chức thi hành, như yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm, pháp luật không chỉ tốt trong văn bản mà còn phải tốt trong cuộc sống.

Thông tin về các nội dung kinh tế - xã hội, Ủy viên là đại biểu QH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của QH Phạm Thị Hồng Yến cho biết, QH sẽ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2026; xem xét các vấn đề về tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, điều hành tài chính, ngân sách, cải cách thủ tục hành chính và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật theo Nghị quyết 66 của Trung ương. QH cũng sẽ xem xét các nhiệm vụ phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trên cơ sở đánh giá tình hình và dự báo năm 2027, QH sẽ quyết nghị các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà và tạo lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu xác định mục tiêu tăng trưởng đến từng tỉnh, thành phố; điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, giữ nghiêm kỷ luật tài chính và gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Kết luận Họp báo, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Lê Quang Mạnh mong muốn các cơ quan báo chí không chỉ phản ánh diễn biến nghị trường mà cần làm rõ mục tiêu, ý nghĩa của các quyết sách và yêu cầu tổ chức thực hiện. Báo chí cần đầu tư các bài viết có chiều sâu, phân tích tác động của luật, chính sách đối với người dân, doanh nghiệp và đời sống kinh tế - xã hội; đồng thời theo dõi quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống, phản ánh trung thực kết quả và những vấn đề phát sinh. Thông tin chính xác giúp công chúng hiểu đúng các quyết sách, còn phản ánh sát thực tiễn góp phần hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.