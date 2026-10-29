Hoàn thiện pháp luật kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội điểm lại chặng đường 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986). Phó Hiệu trưởng khẳng định, pháp luật kinh tế luôn gắn bó chặt chẽ với quá trình đổi mới, chuyển mình từ công cụ quản lý hành chính của cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền tảng thể chế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó, quyền tự do kinh doanh ngày càng được bảo đảm, môi trường đầu tư trở nên minh bạch và quá trình hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Đối với Trường Đại học Luật Hà Nội, pháp luật kinh tế là một trong những lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu truyền thống. Nhiều thế hệ giảng viên của Nhà trường đã tham gia nghiên cứu, góp ý xây dựng các đạo luật kinh tế quan trọng.

PGS.TS. Nguyễn Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Văn Quang khẳng định, Hội thảo hướng tới 3 mục tiêu chính. Thứ nhất, đánh giá một cách hệ thống những thành tựu và hạn chế của pháp luật kinh tế Việt Nam trong 40 năm qua. Thứ hai, nhận diện những vấn đề pháp lý mới đặt ra từ hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số và các mô hình kinh tế mới. Thứ ba, đề xuất những định hướng, giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật kinh tế, đồng thời bổ sung tư liệu cho công tác đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Văn Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và PGS.TS. Lê Vũ Nam – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về pháp luật kinh tế Việt Nam trong 40 năm đổi mới; quyền tự do kinh doanh trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam; pháp luật về thư tín dụng qua chặng đường 40 năm và vấn đề thanh toán hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế thông qua thư tín dụng ở Việt Nam hiện nay…