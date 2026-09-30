Hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm thị trường cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả

Thị trường xăng dầu ổn định, không xảy ra đứt gãy nguồn cung trong 9 tháng

Phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương tổ chức sáng 30/9/2026, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cho biết, trong 9 tháng qua, dù tình hình thế giới và trong nước rất “nóng” trong lĩnh vực xăng dầu, nhưng với sự điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành và sự nỗ lực, trách nhiệm của các doanh nghiệp, thị trường xăng dầu trong nước đã được duy trì ổn định và đặc biệt không đứt gãy nguồn cung.

“Chúng ta thấy, giá có thể biến động, nhưng việc đứt gãy hay gián đoạn nguồn cung ứng xăng dầu hoàn toàn không xảy ra. Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp như hiện nay, đây có thể nói là điểm tích cực nhất”, ông Trần Hữu Linh khẳng định.

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Thứ hai, giá bán lẻ xăng dầu được điều hành phù hợp, linh hoạt và có kiểm soát. Giá xăng dầu trong nước không tăng đột biến, điều hành theo giá thế giới nhưng các công cụ bình ổn giá được sử dụng phù hợp.

Nhờ vậy, giá bán lẻ xăng dầu của Việt Nam vẫn thấp hơn giá tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước xung quanh, góp phần kiềm chế lạm phát.

Thứ ba, dù xung đột giữa các quốc gia chưa kết thúc, nhưng có thể thấy Việt Nam đã nâng cao được năng lực tự chủ về an ninh năng lượng nói chung cũng như trong lĩnh vực xăng dầu nói riêng. Hai nhà máy lọc dầu duy trì hoạt động với công suất cao. Việc chuyển đổi chủng loại xăng dầu sang sử dụng xăng nhiên liệu sinh học cũng diễn ra thuận lợi.

Bên cạnh những điểm tích cực này, Cục trưởng Trần Hữu Linh thẳng thắn chỉ ra vẫn còn những vấn đề cần lưu ý khi nhìn tổng thể bức tranh 9 tháng đầu năm.

Thứ nhất, tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Giá dầu còn ở mức cao, có thời điểm giá thành phẩm lên trên 140 USD/thùng.

Thứ hai, trong 3 tháng cuối năm, theo quy luật chắc chắn nhu cầu sẽ cao hơn so với giai đoạn trước, đặc biệt xuất hiện nguy cơ thiếu dầu diesel tại một số thị trường trên thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Thứ ba, hệ thống phân phối còn nhiều tầng lớp trung gian. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải xây dựng một Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, khắc phục những bất cập của cơ chế hiện hành; xây dựng thị trường thông suốt, hiệu quả, ổn định, minh bạch; không để xảy ra lợi ích nhóm, gian lận, trục lợi và bảo đảm vận hành theo cơ chế thị trường. Đồng thời, phải rà soát kỹ để không chồng chéo, không bỏ sót đối tượng, không làm phát sinh thêm điều kiện kinh doanh. Đặc biệt, phải thiết kế lại hệ thống phân phối xăng dầu, cắt giảm thực chất các tầng lớp trung gian.

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương trình bày một số điểm mới tại Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Nhiều điểm mới tại Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc xây dựng Nghị định nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và xây dựng thị trường xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Trên tinh thần đó, dự thảo Nghị định tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh, tổ chức hệ thống phân phối, cơ chế điều hành giá, quản lý dữ liệu và các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng.

Quy định về thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Đối với điều kiện cơ sở vật chất và hệ thống phân phối, dự thảo quy định thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải sở hữu hoặc thuê cảng chuyên dụng, với thời hạn thuê tối thiểu 5 năm, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải tối thiểu 7.000 DWT; sở hữu kho tiếp nhận có tổng sức chứa bồn, bể tối thiểu 15.000 m³.

Về hệ thống phân phối, thương nhân đầu mối phải sở hữu tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ và có tối thiểu 40 thương nhân phân phối thuộc hệ thống. Trường hợp từ thương nhân phân phối xăng dầu trở thành thương nhân đầu mối, dự thảo yêu cầu phải có thời gian hoạt động với tư cách thương nhân phân phối xăng dầu tối thiểu 36 tháng liên tục trước khi nộp hồ sơ làm đầu mối.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cùng với các điều kiện về cơ sở vật chất và hệ thống phân phối, dự thảo quy định nghĩa vụ về nguồn cung và dự trữ đối với thương nhân đầu mối. Theo đó, thương nhân đầu mối được phân giao tổng nguồn tối thiểu tiêu thụ nội địa cả năm không thấp hơn 300.000 m³/năm, trừ thương nhân chỉ kinh doanh nhiên liệu hàng không. Mức tổng nguồn tối thiểu 300.000 m³/năm được áp dụng từ kỳ phân giao thực hiện năm 2027.

Thương nhân đầu mối phải duy trì dự trữ lưu thông tối thiểu bằng 20 ngày cung ứng, tính theo sản lượng tiêu thụ nội địa bình quân một ngày của năm trước liền kề; đồng thời bắt buộc kết nối mạng với Bộ Công Thương về dữ liệu kho, bồn bể, tình hình nhập - xuất - tồn kho và thực hiện tổng nguồn.

Về thẩm quyền cấp và thu hồi Giấy xác nhận, dự thảo quy định Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, với thời hạn hiệu lực 5 năm.

Các trường hợp bị thu hồi Giấy xác nhận gồm: ngừng hoạt động từ 90 ngày trở lên; không thực hiện đủ tổng nguồn tối thiểu trong 2 năm liên tiếp; không khắc phục vi phạm về dự trữ, chất lượng, điều hành giá sau 90 ngày xử phạt; hoặc không thực hiện kiểm toán độc lập Quỹ Bình ổn giá.

Tinh gọn hệ thống phân phối, cắt giảm thủ tục

Đối với thương nhân sản xuất, dự thảo quy định phải đăng ký kế hoạch sản xuất, bán sản phẩm hằng năm với Bộ Công Thương và duy trì mức dự trữ tối thiểu theo dự án.

Đối với hoạt động pha chế, cơ sở pha chế phải được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế, đáp ứng các điều kiện về bồn bể, công nghệ, phòng thử nghiệm và hệ thống quản lý chất lượng.

Đối với thương nhân phân phối xăng dầu, dự thảo được xây dựng theo hướng tinh gọn loại hình, cắt giảm thủ tục thông qua việc hợp nhất các loại hình đại lý bán lẻ, thương nhân nhận quyền và thương nhân phân phối hiện hành thành một loại hình thương nhân phân phối xăng dầu mới.

Theo dự thảo, thương nhân phân phối phải có cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đi thuê và có hợp đồng mua bán với thương nhân đầu mối. Thương nhân phân phối không phải xin Giấy xác nhận như hiện nay mà chỉ cần đáp ứng điều kiện và thông báo với UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

Dự thảo cũng bỏ thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng khi thay đổi nhà cung cấp. Các Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận đủ điều kiện đã cấp tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn.

Đối với việc mua bán giữa các thương nhân phân phối, dự thảo đưa ra 2 phương án. Theo phương án 1, các thương nhân phân phối chỉ được mua bán với nhau khi có quyết định của Bộ Công Thương nhằm bảo đảm nguồn cung khi thị trường biến động hoặc trong tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh.

Theo phương án 2, thương nhân phân phối được phép mua bán với thương nhân phân phối khác nhưng phải tuân thủ 4 ràng buộc: chỉ bán tại hệ thống của mình hoặc cho người sử dụng; bên bán bảo đảm nguồn cung theo hợp đồng; không mua bán không gắn với giao nhận thực tế, phải chuyển quyền sở hữu; truy xuất nguồn gốc theo lô hàng.

Trường hợp làm đại lý hoặc nhận quyền thương mại, thương nhân phân phối chỉ được ký hợp đồng với một thương nhân đầu mối duy nhất; tuân thủ các điều kiện về thương hiệu, giá cả và chiết khấu theo hợp đồng ký với thương nhân đầu mối.

Trường hợp hoạt động với tư cách thương nhân độc lập, thương nhân được mua từ các thương nhân đầu mối và các thương nhân phân phối khác trong trường hợp cho phép thương nhân phân phối mua bán với nhau; được quyết định giá bán và kê khai giá với cơ quan quản lý theo Luật Giá.

Doanh nghiệp quyết định giá, Nhà nước kiểm tra, giám sát

Về cơ chế điều hành giá và bình ổn giá xăng dầu, dự thảo được xây dựng theo hướng doanh nghiệp quyết định giá, Nhà nước kiểm tra, giám sát; Nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ.

Theo đó, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối ngoài hệ thống tự quyết định giá và kê khai giá; thương nhân phân phối trong hệ thống bán không cao hơn giá do thương nhân đầu mối cung cấp công bố.

Thương nhân phải công bố giá trước thời điểm điều chỉnh, kê khai trong một ngày làm việc và kết nối dữ liệu kê khai giá với cơ quan quản lý.

Công thức giá bán lẻ xăng dầu theo dự thảo gồm: Giá bán = Giá mua + Chi phí tạo nguồn + Chi phí kinh doanh định mức + Lợi nhuận + Thuế. Trong đó, giá mua và chi phí tạo nguồn do thương nhân tự xác định theo thực tế kinh doanh.

Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng doanh nghiệp quyết định giá, Nhà nước kiểm tra, giám sát; Nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ

Đối với chi phí kinh doanh định mức, dự thảo quy định áp dụng mức khởi điểm do Bộ Công Thương công bố. Hằng năm, thương nhân tự điều chỉnh chi phí này theo biến động Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Bộ Công Thương thông báo. Định kỳ 3 năm/lần, Bộ Công Thương rà soát và công bố lại trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp.

Trường hợp chi phí biến động bất thường, tác động tiêu cực đến nguồn cung, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh trước thời hạn khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Đối với địa bàn xa cảng/kho, thương nhân đầu mối được quyết định giá bán thực tế cao hơn nhưng không vượt quá 2% so với giá công bố cùng thời điểm để bù đắp chi phí phát sinh hợp lý.

Dự thảo cũng quy định việc bình ổn giá được thực hiện khi giá xăng dầu biến động bất thường, gồm trường hợp tăng hoặc giảm liên tục từ 1 - 4 tuần hoặc biến động cộng dồn từ 15% - 20% trở lên trong thời gian ngắn, gây tác động lớn đến kinh tế - xã hội.

Trong trường hợp này, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ quyết định chủ trương, biện pháp và thời hạn bình ổn giá.

Các công cụ được kết hợp đồng bộ gồm tổng nguồn tối thiểu, dự trữ lưu thông, dự trữ quốc gia, thuế, tài chính, tiền tệ và Quỹ Bình ổn giá (nếu có) theo Luật Giá. Trong trường hợp cần thiết, dự thảo cho phép điều hành giá xăng dầu trong một khoảng thời gian nhất định.

Quy định lộ trình chuyển tiếp

Về điều khoản chuyển tiếp, đối với thương nhân đầu mối đáp ứng điều kiện tại dự thảo Nghị định mới, thương nhân được tiếp tục hoạt động theo hiệu lực Giấy xác nhận đã cấp.

Đối với thương nhân đầu mối chưa đáp ứng điều kiện về kho, cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo dự thảo Nghị định mới, dự thảo đưa ra 2 phương án.

Theo phương án 1, thương nhân được tiếp tục áp dụng điều kiện về kho, cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP trong vòng 2 năm kể từ ngày Nghị định được ban hành.

Theo phương án 2, thương nhân được tiếp tục áp dụng điều kiện về kho, cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP đến hết thời hạn Giấy xác nhận được cấp.

Đối với lộ trình tổng nguồn tối thiểu, mức 300.000 m³/năm chính thức áp dụng kể từ kỳ phân giao thực hiện năm 2027. Thương nhân không thực hiện đủ tổng nguồn trong 2 năm liên tiếp, tính từ năm 2027, thuộc trường hợp xem xét thu hồi Giấy xác nhận.

Các thương nhân phân phối, đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận được tiếp tục hoạt động theo thời hạn hiệu lực của Giấy.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn khẳng định Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định

Trường hợp thương nhân phân phối, đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu mong muốn thực hiện theo mô hình thương nhân phân phối mới tại Nghị định thì thực hiện ngay theo quy định tại dự thảo Nghị định, thực hiện thủ tục trả Giấy hiện hành và thực hiện thủ tục thông báo hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 16.

Đối với việc chuyển tiếp Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, trừ nguồn chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước, dự thảo quy định thương nhân đầu mối chốt số dư Quỹ trước ngày Nghị định có hiệu lực và chuyển nộp toàn bộ số dư dương vào tài khoản Quỹ Bình ổn giá do Bộ Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước.

Trong vòng 12 tháng, các thương nhân đầu mối phải hoàn thành kiểm toán độc lập chuyên đề về Quỹ Bình ổn giá, gửi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Sau khi hoàn tất xử lý bù trừ số dư Quỹ, Bộ Tài chính bàn giao tài khoản Quỹ Bình ổn giá tại Kho bạc Nhà nước cho Bộ Công Thương quản lý.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án quyết toán, hoàn trả khoản ngân sách nhà nước đã tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo nội dung dự thảo, Nghị định mới sẽ thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện hệ thống phân phối xăng dầu gắn với hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang Bộ để hoàn thiện dự thảo. Đến nay, Dự thảo đã qua 04 lần xin ý kiến các thành viên Chính phủ và tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 488/TB-VPCP ngày 17/9/2026 của Văn phòng Chính phủ. Hội nghị lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu tổ chức sáng 30/9/2026 nhằm tiếp tục tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định hiện hành, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Nghị định, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng; bảo đảm cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả của thị trường; đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành theo quy định.