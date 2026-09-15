Hoàn thiện, nâng cao tính năng của ứng dụng Trợ lý nhân dân và nền tảng iBacNinh

Chiều 15/9, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi họp đánh giá kết quả triển khai ứng dụng Trợ lý nhân dân và nền tảng giao tiếp số giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh (iBacninh). Cùng dự có đại diện các sở, ngành tỉnh; địa phương thí điểm triển khai ứng dụng và doanh nghiệp cung cấp giải pháp.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về kết quả triển khai thử nghiệm ứng dụng Trợ lý nhân dân thực hiện thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) đã phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam và các địa phương thực hiện thử nghiệm có kiểm soát, mở rộng từng bước, lấy kết quả xử lý hồ sơ thực tế làm căn cứ đánh giá.

Sau gần 2 tháng thử nghiệm qua 3 giai đoạn, ứng dụng đã được triển khai tại 5 xã, phường: Hiệp Hòa, Bắc Giang, Nam Sơn, Song Liễu và Phương Liễu; hỗ trợ giải quyết hơn 2.200 hồ sơ. Đến nay, 60 thủ tục hành chính đã được cấu hình trên hệ thống, trong đó 44 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã và 16 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

Thực tế cho thấy, ứng dụng bước đầu giúp tự động nhận dạng giấy tờ, điền biểu mẫu điện tử, kiểm tra thành phần hồ sơ và hỗ trợ đính kèm tài liệu. Tại phường Bắc Giang, thời gian hoàn thiện một hồ sơ giảm từ 8-10 phút xuống còn 2-3 phút, góp phần giảm thao tác cho công chức và hạn chế tình trạng hồ sơ thiếu thành phần. Phiên bản hỗ trợ bằng giọng nói tại xã Hiệp Hòa đã được sử dụng cho hơn 26% số hồ sơ, cho thấy khả năng hỗ trợ người cao tuổi, người chưa quen với môi trường điện tử.

Ứng dụng hoạt động dưới dạng tiện ích mở rộng trên trình duyệt tại máy của công chức, thao tác trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công, không can thiệp vào hệ thống, không làm thay đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hiện hành; không phát sinh sự cố làm gián đoạn hoạt động tiếp nhận. Về chi phí, ứng dụng không yêu cầu đầu tư máy chủ, thiết bị chuyên dụng hay nâng cấp hạ tầng, không phát sinh nhiều chi phí.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Giang phát biểu về tình hình triển khai ứng dụng Trợ lý nhân dân tại đơn vị.

Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai thí điểm nhân rộng ứng dụng Trợ lý nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 99 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đánh Giá Kết Quả Triển Khai Nền Tảng Ibacninh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Sơn đánh giá cao hiệu quả bước đầu của ứng dụng Trợ lý nhân dân với những ưu điểm nổi bật của ứng dụng, như giảm đáng kể thời gian, thao tác trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, không phát sinh chi phí đầu tư lớn, không yêu cầu tập huấn phức tạp và có thể triển khai ngay.

Để có thể triển khai thí điểm ứng dụng này trên diện rộng tại 99 xã, phường từ tháng 10 tới, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện ứng dụng, đánh giá toàn diện tính năng, hiệu năng của ứng dụng trên nhiều nhóm đối tượng và với nhiều thủ tục hành chính khác nhau.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá các yêu cầu về an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục liên quan. Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá khả năng liên thông, kết nối của ứng dụng với các hệ thống thông tin, nền tảng dùng chung. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thí điểm, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ cấp tỉnh đến xã, phường.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam tiếp thu các góp ý về ứng dụng tại hội nghị.

Về phía doanh nghiệp, cần tiếp tục hoàn thiện các tính năng, nâng cao khả năng nhận diện, đồng bộ đối với những thủ tục hành chính phát sinh nhiều, thiết thực với người dân như hộ tịch, bảo trợ xã hội, đăng ký kinh doanh..., đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục.

* Về ứng dụng nền tảng iBacNinh, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng với mục tiêu hình thành một nền tảng giao tiếp số, tập trung giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp theo mô hình siêu ứng dụng (SuperApp) thay cho tình trạng sử dụng nhiều ứng dụng, website riêng lẻ.

Hiện nền tảng đã triển khai các nhóm chức năng về dữ liệu, đô thị thông minh và các tiện ích phục vụ người dân như: tra cứu quy hoạch, bản đồ xã/phường, camera giao thông, tra cứu vi phạm giao thông, thông tin y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, mã số thuế, du lịch thông minh và phản ánh, kiến nghị.

Với chức năng phản ánh, kiến nghị, người dân có thể gửi nội dung, hình ảnh, vị trí, theo dõi tiến độ và nhận thông báo về kết quả xử lý ngay trên ứng dụng. Nền tảng được phê duyệt an toàn thông tin cấp độ 3, được Bộ Công an đánh giá bảo đảm an toàn an ninh thông tin và kết nối với hệ thống xác thực định danh tập trung quốc gia VNeID. Người dùng có thể đăng nhập, tích hợp xác thực qua VneID.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc triển khai nền tảng iBacNinh.

Phát biểu chỉ đạo nội dung này, đồng chí Mai Sơn đánh giá việc triển khai nền tảng iBacNinh là một trong những sản phẩm có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh. Đồng chí hoan nghênh các cơ quan đã chủ động phối hợp xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp nền tảng, từng bước hình thành ứng dụng hữu ích, tạo điểm kết nối thống nhất giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Theo đồng chí Mai Sơn, với nền tảng iBacNinh, người dân trong và ngoài tỉnh có thể chỉ cần một điểm chạm để cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Còn đối với cơ quan nhà nước, đây là kênh thông tin chính thống, cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, góp phần tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân trên môi trường số.

Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân cài đặt, sử dụng nền tảng iBacNinh. Phấn đấu trong tháng 10 tới đây, 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Đồng thời, tích hợp sâu hơn các tính năng, tiện ích phục vụ trực tiếp người dân trên nền tảng iBacNinh. Yêu cầu các sở, ngành không xây dựng thêm ứng dụng riêng lẻ mà cần nghiên cứu tích hợp các tiện ích, dịch vụ số của ngành trên nền tảng chung, qua đó khai thác hiệu quả hạ tầng đã đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.