Hoàn thiện mẫu phác thảo Tượng đài Bác Hồ tại ATK Định Hóa

Quang cảnh Hội thảo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và thành viên Hội đồng nghệ thuật tư vấn xây dựng tượng đài.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dự Hội thảo.

Hội thảo nhằm tiếp tục lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện mẫu phác thảo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo đảm công trình có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, lịch sử và văn hóa, phù hợp với không gian cảnh quan của Khu di tích.

Tác giả, nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường trình bày ý tưởng, phương án nghệ thuật mẫu phác thảo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Trước đó, ngày 24-8, Hội đồng nghệ thuật tư vấn xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa đã tổ chức cuộc họp bước một để nghe báo cáo khái quát Dự án và xem xét các mẫu phác thảo. Hội đồng đã thảo luận, bỏ phiếu kín và thống nhất lựa chọn mẫu phác thảo mang mã số TD001 để tiếp tục hoàn thiện.

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu dự Hội thảo.

Mẫu TD001 khắc họa hình ảnh Bác trong tư thế bước đi trên đường rừng: Tay phải chống gậy, tay trái cầm mũ, trên vai vắt chiếc khăn mặt. Công trình dự kiến có tổng chiều cao 18m, trong đó phần tượng cao 12,6m và bệ tượng cao 5,4m; tượng được đúc rỗng bằng hợp kim đồng, bên trong có hệ khung xương thép không gỉ chịu lực, bệ tượng sử dụng đá granite…

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội thảo.

Mẫu phác thảo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, góp ý về hình khối, tỷ lệ, thần thái, tư thế và trang phục của tượng; phân tích sự phù hợp của mẫu phác thảo với không gian kiến trúc, cảnh quan tự nhiên và giá trị lịch sử của ATK Định Hóa.

Các ý kiến cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa để hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa bảo đảm tính chân thực lịch sử, vừa có giá trị nghệ thuật và sức biểu đạt cao.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Việc xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa không đơn thuần là xây dựng một công trình, mà là tạo dựng một hình tượng nghệ thuật có khả năng lưu giữ lịch sử, truyền tải giá trị tư tưởng, tình cảm của các thế hệ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành thành tố lâu dài trong không gian lịch sử, văn hóa của ATK Định Hóa và tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí đề nghị việc nghiên cứu, lựa chọn và hoàn thiện mẫu phác thảo phải đặt trong tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải chân thực, giản dị, gần gũi, thể hiện đúng thần thái, phong cách của Người trong thời gian sống và làm việc tại ATK. Công trình cần có giá trị cao về tư tưởng, lịch sử, nghệ thuật, đồng thời hài hòa với cảnh quan, kiến trúc và không gian lịch sử, văn hóa Việt Bắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tại Hội thảo, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, làm rõ, không nóng vội trong lựa chọn, hoàn thiện phương án. Cùng với đó, cần bảo đảm tiến độ dự án, tuân thủ đầy đủ các quy định trong quá trình triển khai.

Dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa là một trong những công trình quan trọng hướng tới Kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-2027).

Theo kế hoạch, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tổ chức đúc tượng vào ngày 3/2/2027, hoàn thành lắp dựng sau khoảng một tháng và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/4/2027.