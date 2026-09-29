Hoàn thiện mạng lưới khuyến học từ cơ sở

Qua kiểm tra 3.223 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc, hưởng chính sách theo Nghị định 178, tỉnh Ninh Bình bước đầu phát hiện một số sai sót trong xác định đối tượng, thời gian và mức hưởng. Địa phương đang tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm và xác định các khoản kinh phí phải thu hồi nếu chi chưa đúng quy định.