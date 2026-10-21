Hoàn thiện Luật Hiến, ghép mô, tạng, bảo đảm quyền lợi của người hiến và người bệnh

Sáng 21/10, tại phiên thảo luận Tổ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm rõ một số nội dung liên quan đến một số ý kiến ĐBQH đóng góp về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Phiên thảo luận tại Tổ 7 sáng 21/10. Ảnh: Lê Bảo

Hoàn thiện quy định về hiến, lấy, ghép mô, tạng

Phát biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và Bắc Ninh đã đóng góp ý kiến đối với các dự án luật do Chính phủ trình. Bộ Y tế sẽ tiếp thu ý kiến tại các tổ, hoàn thiện báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi các dự án luật được thảo luận tại hội trường.

Đối với dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, sau 20 năm triển khai, khoa học kỹ thuật và nhận thức của người dân về hiến mô, tạng đã có nhiều thay đổi.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: Như Ý

Nếu trong 10 năm đầu, cả nước chỉ thực hiện khoảng 1.000 ca ghép tạng thì hiện nay, số ca ghép bình quân đã vượt 1.000 ca mỗi năm. Số trường hợp hiến tạng từ người chết não cũng tăng dần qua các năm, cho thấy những chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội và năng lực chuyên môn của ngành y tế.

Theo Bộ trưởng, dự thảo Luật được xây dựng theo hướng quy định rõ các hành vi, đối tượng theo từng nhóm tuổi, vừa khuyến khích người dân đăng ký hiến, vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các điều kiện thực hiện, phòng ngừa nguy cơ lạm dụng trong xã hội cũng như tại các cơ sở y tế.

Các ĐBQH tại phiên thảo luận ở Tổ 7 sáng 21/10. Ảnh: Lê Bảo

Liên quan đến trường hợp người đăng ký hiến nhưng gia đình không đồng thuận, Bộ trưởng cho biết, trên thực tế, ngành y tế vẫn tôn trọng truyền thống văn hóa và sự thống nhất của gia đình. Vì vậy, bên cạnh hoàn thiện quy định pháp luật, cần tiếp tục truyền thông để người dân hiểu đúng về hiến mô, tạng, từ đó nâng cao nhận thức và sự đồng thuận trong cộng đồng.

Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ Y tế sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu về các quy định liên quan đến tế bào và chi phí, đồng thời làm rõ hơn những nội dung chuyên môn nhằm bảo đảm quyền lợi của người hiến và người bệnh.

Đối với các nội dung chuyên môn, Bộ Y tế cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát thông qua các hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học và thử nghiệm lâm sàng, góp phần bảo vệ quyền lợi người bệnh, bảo đảm an toàn và đạo đức trong hoạt động y tế.

Rà soát quy định phòng, chống tác hại của thuốc lá

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa Nghị quyết số 173 của Quốc hội về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời gắn với định hướng tăng cường phòng bệnh theo Nghị quyết số 72.

Theo Bộ trưởng, thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều bệnh mạn tính, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Do đó, Bộ Y tế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm phù hợp với chủ trương của Quốc hội và tăng cường hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Lê Bảo

Về lộ trình thực hiện các quy định, trong đó có nội dung liên quan đến diện tích dành cho cảnh báo sức khỏe trên sản phẩm thuốc lá, Bộ Y tế sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu bảo vệ người dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết sẽ rà soát các quy định xử phạt, bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai. Các hành vi bị nghiêm cấm cần được quy định rõ để nâng cao nhận thức, thúc đẩy thay đổi hành vi và tăng hiệu quả thực thi pháp luật.