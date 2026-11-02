Hoàn thiện Luật Đầu tư, bảo đảm tính ổn định và khả thi

Quy định số 221-QĐ/TW, ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (thay thế Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 2/1/2020), có nhiều điểm mới quan trọng theo hướng cụ thể hóa đối tượng, trách nhiệm, thẩm quyền; đổi mới phương thức quản lý, nhận xét, đánh giá đảng viên.