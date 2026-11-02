Hoàn thiện Luật Đầu tư, bảo đảm tính ổn định và khả thi
Tiếp tục kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, sáng 2/11, thảo luận tại hội trường về thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Trước ý kiến của đại biểu băn khoăn khi Luật Đầu tư liên tục được sửa đổi, giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã làm rõ những yêu cầu thực tiễn đặt ra, từ việc đồng bộ hệ thống pháp luật, thể chế hóa các chủ trương mới đến tạo động lực thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoan-thien-luat-dau-tu-bao-dam-tinh-on-dinh-va-kha-thi-246261102120001177.htm