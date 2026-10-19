Hoàn thiện Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi): Bảo đảm tính khả thi và minh bạch trên môi trường số

Quang cảnh thảo luận tổ sáng 19/10. Ảnh: HỒNG CHÂU

Tham gia ý kiến cụ thể vào dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự đồng tình với việc nâng mức tiền đặt trước đối với đấu giá quyền sử dụng đất nhằm hạn chế tình trạng trúng đấu giá rồi bỏ cọc, sàng lọc người tham gia không thực chất.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng biên độ từ 20% đến 50% giá khởi điểm là khá rộng, mức cao nhất gấp 2,5 lần mức thấp nhất, dẫn đến thiếu thống nhất giữa các địa phương. Đại biểu đề nghị Chính phủ cân nhắc thu hẹp biên độ này.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh thảo luận tại tổ. Ảnh: HỒNG CHÂU

Về đấu giá trực tuyến, đại biểu Nguyễn Duy Minh nhấn mạnh hình thức này chỉ thực sự minh bạch khi hệ thống vận hành ổn định và có cơ chế xử lý rõ ràng khi xảy ra sự cố kỹ thuật (như nghẽn mạng, mất kết nối làm gián đoạn quyền trả giá). Do đó, luật cần quy định rõ nguyên tắc xác định trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống và tổ chức hành nghề đấu giá để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia.

Đại biểu đề nghị bỏ quy định mặc nhiên coi người tham dự đã trả giá bằng giá khởi điểm và cơ chế bốc thăm khi không có người trả giá, vì điều này chưa phù hợp với bản chất cạnh tranh về giá; đồng thời cần tăng quyền tự chủ thực chất cho các trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản công lập.

Góp ý từ góc độ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tài nguyên môi trường, đại biểu Vương Quốc Thắng (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) đánh giá việc luật hóa và bắt buộc đấu giá trực tuyến qua hệ thống dùng chung do Bộ Công an vận hành là bước đi đột phá.

Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh khi toàn bộ quy trình đưa lên môi trường số, phần mềm và thuật toán sẽ quyết định kết quả, do đó ngay trong luật cần quy định các nguyên tắc như xử lý sự cố kỹ thuật, giá trị pháp lý dữ liệu điện tử, kiểm soát thuật toán.

Đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng thảo luận tại tổ. Ảnh: HỒNG CHÂU

Về đấu giá tài nguyên thiên nhiên như khoáng sản, quyền sử dụng rừng, đại biểu Vương Quốc Thắng đề nghị cần bổ sung nguyên tắc: hồ sơ mời tham gia đấu giá phải công khai đầy đủ các nghĩa vụ bảo vệ môi trường, cải tạo phục hồi môi trường, ký quỹ và năng lực tài chính, kỹ thuật; đồng thời rà soát sự thống nhất với pháp luật về lâm nghiệp và Luật Bảo vệ môi trường đối với các tài sản mới như hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon.

Đồng tình với chủ trương chuyển đổi số, đại biểu Phan Duy Anh (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) tập trung làm rõ hai nhóm vấn đề lớn về quy định đấu giá trực tuyến bắt buộc và chế tài xử lý vi phạm.

Đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi áp dụng ngưỡng tổng giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở lên để tránh việc áp dụng nhầm lẫn đối với các tài sản thanh lý giá trị nhỏ, đồng thời bổ sung nghiêm cấm hành vi chia nhỏ tài sản để né tránh.

Về chi phí sử dụng hệ thống, đại biểu chỉ ra khoảng trống pháp lý từ ngày 1/3/2027 đến ngày 30/6/2027 khi Nghị quyết số 66 hết hiệu lực nhưng các điều khoản về chi phí trong luật chưa có hiệu lực. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định chi phí sử dụng hệ thống được tính vào chi phí đấu giá tài sản và giao cơ quan có thẩm quyền quy định mức thu công khai, tương xứng.

Đại biểu Quốc hội Phan Duy Anh thảo luận tại tổ. Ảnh: HỒNG CHÂU

Về xử lý người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán, đại biểu Phan Duy Anh đề nghị mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp cấm tham gia đấu giá đối với các tài sản công có giá trị lớn khác (như tài sản kết cấu hạ tầng), đồng thời kế thừa các mức cấm chi tiết theo tính chất, mức độ lỗi thay vì áp dụng một khung chung.

Các nội dung góp ý chi tiết của các đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng được Ban soạn thảo ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.