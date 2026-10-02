Hoàn thiện Luật Đấu giá tài sản, bảo đảm công khai, minh bạch
Tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) do Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiều 1/10, nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi Luật cần tiếp tục bám sát thực tiễn, khắc phục những bất cập trong tổ chức đấu giá, đồng thời cần đẩy mạnh đấu giá trực tuyến, giảm thủ tục không còn phù hợp với chuyển đổi số để hoạt động đấu giá công khai, minh bạch, hiệu quả hơn.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hoan-thien-luat-dau-gia-tai-san-bao-dam-cong-khai-minh-bach-10432473.html