Hoàn thiện Luật Đấu giá tài sản, bảo đảm công khai, minh bạch

Cơn mưa lớn vào giờ tan tầm kéo dài đến tối 1/10 khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch tại TP.HCM trở thành những "bể nước" khổng lồ. Giao thông ở các đường cửa ngõ gần như tê liệt người dân phải xếp hàng rồng rắn trên đường từ chiều đến khuya mới có thể về nhà.