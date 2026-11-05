Hoàn thiện Luật An ninh dữ liệu theo cấp độ rủi ro
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu. Các đại biểu cơ bản nhất trí cao với sự cần thiết ban hành dự luật; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ tiêu chí phân cấp rủi ro và trách nhiệm quản lý nhằm xác định biện pháp bảo vệ tương xứng, khả thi trong thực tiễn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoan-thien-luat-an-ninh-du-lieu-theo-cap-do-rui-ro-246261105181652823.htm