Hoàn thiện khung pháp lý về xuất xứ hàng hóa nội địa

Chiều ngày 30/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

Hội nghị có sự tham gia của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội ngành hàng sản xuất, chế biến, kinh doanh, cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp thương mại trong nước và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.