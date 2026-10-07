Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD do Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang ký xác thực, tích hợp các quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT cùng các thông tư sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải, đăng kiểm qua các thời kỳ.

Việc hợp nhất các quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc triển khai Sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 (Công ước SOLAS 74) và Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS) tại Việt Nam.

Theo văn bản hợp nhất, quy định được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đánh giá, phê duyệt và cấp giấy chứng nhận an ninh cho tàu khách, tàu hàng có tổng dung tích từ 500GT trở lên và giàn khoan di động ngoài khơi hoạt động trên tuyến quốc tế.

Các doanh nghiệp cảng biển, bến cảng, cầu cảng tiếp nhận những loại tàu biển nêu trên cũng thuộc phạm vi áp dụng của quy định.

Đây là cơ sở để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp cảng biển và công ty tàu biển thực hiện thống nhất các yêu cầu về an ninh hàng hải, phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam có trách nhiệm thực hiện.

Văn bản hợp nhất quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức liên quan trong công tác bảo đảm an ninh tàu biển, cảng biển.

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam là “Cơ quan có thẩm quyền”, có trách nhiệm hướng dẫn, phê duyệt Kế hoạch an ninh cảng biển; cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển và làm đầu mối trao đổi thông tin với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).

Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện chức năng “Tổ chức an ninh được công nhận”, hướng dẫn, phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển; thực hiện đánh giá an ninh tàu biển và cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển.

Đối với Cảng vụ Hàng hải khu vực, văn bản quy định trách nhiệm phê duyệt bản đánh giá an ninh cảng biển, cấp Giấy chứng nhận thẩm định, phê duyệt; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về an ninh tại các bến cảng.

Các doanh nghiệp cảng biển và công ty tàu biển có trách nhiệm thành lập tổ chức an ninh, bố trí cán bộ an ninh chuyên trách; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch an ninh; tổ chức huấn luyện, thực tập định kỳ và cập nhật kiến thức cho cán bộ an ninh tối thiểu 5 năm một lần.

Một nội dung đáng chú ý của quy định là việc công khai trình tự, thời hạn giải quyết và đa dạng hóa phương thức tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính.

Theo đó, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian giải quyết một số thủ tục được quy định cụ thể, theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Chứng thư phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển được cấp chậm nhất sau 1 ngày làm việc từ khi hoàn thành đánh giá hoặc soát xét.

Đối với Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển, thời hạn cấp chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra thực tế.

Việc ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD góp phần hệ thống hóa các quy định về an ninh hàng hải, tạo cơ sở để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp thực hiện thống nhất các yêu cầu của Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS.

Qua đó, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh hàng hải, bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam, góp phần duy trì môi trường an toàn cho tàu biển, cảng biển và hoạt động vận tải, giao thương hàng hải quốc tế.