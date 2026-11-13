Hoàn thiện khung pháp lý, tạo dư địa phát triển thị trường chứng khoán hiện đại

TPHCM đang đứng trước thời cơ lịch sử để vươn mình ra biển lớn sau khi mở rộng không gian phát triển. Trong đó, kinh tế biển TPHCM vừa là động lực tăng trưởng mới, vừa là trụ cột chiến lược để định hình vị thế của siêu đô thị năng động nhất Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực Đông Nam Á.