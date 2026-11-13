Hoàn thiện khung pháp lý, tạo dư địa phát triển thị trường chứng khoán hiện đại
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 13/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật là bổ sung về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoan-thien-khung-phap-ly-tao-du-dia-phat-trien-thi-truong-chung-khoan-hien-dai-24626111312273992.htm