Chiều 27/11, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 2.0)”.

Thừa ủy quyền của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia chủ trì hội thảo.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Dữ liệu, ngày 4/11/2025, Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2439/QĐ-TTg về Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0).

Sau hơn một năm triển khai, Phiên bản 1.0 đã góp phần thống nhất nhận thức, phương pháp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về dữ liệu tại các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra những yêu cầu mới về chất lượng, liên thông, chuẩn hóa dữ liệu, phân định trách nhiệm quản trị và điều kiện bảo đảm thực hiện. Cùng với yêu cầu phát triển kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, việc xây dựng Phiên bản 2.0 là cần thiết.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai Phiên bản 1.0, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các nội dung mới, mang tính đột phá trong Phiên bản 2.0, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu. Đồng thời, kiến nghị giải pháp, lộ trình, trách nhiệm và nguồn lực để tổ chức triển khai hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Theo báo cáo đề dẫn, sau hơn một năm triển khai Quyết định số 2439/QĐ-TTg, công tác phát triển và quản trị dữ liệu quốc gia đã đạt được một số kết quả quan trọng, các bộ, ngành, địa phương từng bước xây dựng, hoàn thiện kiến trúc và khung quản trị, quản lý dữ liệu theo định hướng thống nhất của quốc gia; từng bước xác định danh mục cơ sở dữ liệu, mô hình tổ chức và trách nhiệm của các chủ thể, chuyển từ quản lý các cơ sở dữ liệu riêng lẻ sang quản trị dữ liệu xuyên suốt vòng đời.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Phiên bản 2.0.

Bộ Công an đã ban hành các quy định, hướng dẫn về kết nối, chia sẻ dữ liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn dữ liệu và Bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành về quản trị dữ liệu, tạo cơ sở thống nhất trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đo lường kết quả.

Trước yêu cầu mới, Phiên bản 2.0 cần tạo bước chuyển từ xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu sang quản trị, điều phối và khai thác giá trị dữ liệu; đồng thời mở rộng khả năng đáp ứng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), bản sao số (Digital Twin), dữ liệu địa không gian và Internet vạn vật (IoT), gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu.

Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đã trình bày nhiều tham luận, tập trung đánh giá kết quả triển khai Phiên bản 1.0, đề xuất nội dung hoàn thiện Phiên bản 2.0 và giải pháp tổ chức thực hiện. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 121 bài tham luận bằng văn bản phục vụ xây dựng Kỷ yếu hội thảo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Phát biểu bế mạc hội thảo, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị khoa học và thực tiễn của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo, với trách nhiệm là cơ quan chủ trì tham mưu, Bộ Công an sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhấn mạnh, Phiên bản 2.0 không chỉ là bước hoàn thiện về kiến trúc, quản trị và chuẩn hóa dữ liệu, mà phải trở thành công cụ tổ chức thực thi các nhiệm vụ về dữ liệu trên phạm vi toàn quốc, tạo nền tảng để đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự dựa trên dữ liệu.