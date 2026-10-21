Hoàn thiện khung giá rừng trên địa bàn tỉnh

Chiều 21-10, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng các sở, ngành liên quan để xem xét dự thảo Quyết định quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự thảo quyết định gồm các điều khoản, phụ lục chi tiết theo các nhóm địa bàn cấp xã, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc xây dựng khung giá rừng mới nhằm cụ thể hóa Thông tư số 31/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thay thế các quy định cũ đã được (UBND tỉnh Khánh Hòa cũ và UBND tỉnh Ninh Thuận cũ) ban hành năm 2022.

Quy định hiện nay có những thay đổi về phương pháp xác định giá trị rừng tự nhiên, rừng trồng, kết hợp điều chỉnh chi phí đầu tư tạo rừng, đơn giá ngày công và cây giống. Cụ thể, hệ số môi trường được áp dụng tùy theo chức năng rừng (rừng đặc dụng, phòng hộ hay sản xuất) giúp phản ánh đầy đủ hơn giá trị thực tế của tài nguyên rừng. Việc điều chỉnh khung giá rừng (phòng hộ, rừng trồng) được tính toán theo hướng tăng giá trị so với trước.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các sở, ngành, đồng chí Trịnh Minh Hoàng yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến, rà soát kỹ số liệu trong phụ lục. Đặc biệt, cần xác định giá trị rừng theo từng khung trữ lượng cụ thể, bảo đảm đánh giá chính xác trữ lượng rừng và quy định đơn giá tương ứng với từng mức trữ lượng rừng. Khung giá rừng mới phải là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên rừng, phục vụ công tác định giá, xác định mức bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất hoặc trong các hoạt động liên quan đến rừng trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng yêu cầu cơ quan soạn thảo sớm hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng tiến độ.