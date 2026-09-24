Hoàn thiện kết nối truyền tin báo cháy từ cơ sở đến lực lượng PCCC và CNCH

Theo lộ trình, đến ngày 1/7/2027, các cơ sở thuộc diện áp dụng thực hiện việc trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định. Tuy nhiên, thiết bị truyền tin chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi tại cơ sở có tín hiệu cảnh báo cháy để tiếp nhận và truyền đi.

Điều này đặc biệt đáng quan tâm đối với các hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh nhỏ và nhà ở kết hợp kinh doanh chưa có hệ thống báo cháy tại chỗ. Nguồn tín hiệu cảnh báo ban đầu vừa giúp người có mặt tại cơ sở nhận biết tình huống, vừa là đầu vào để thiết bị truyền tin tiếp nhận và chuyển thông tin lực lượng chức năng.

Từ cảnh báo tại chỗ đến truyền tin báo cháy

Thiết bị truyền tin báo cháy đóng vai trò kết nối thông tin từ cơ sở đến hệ thống tiếp nhận của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Khi nhận được tín hiệu cảnh báo, thiết bị thực hiện truyền thông tin sự cố và dữ liệu liên quan cơ sở đến lực lượng PCCC và CNCH.

Với những công trình đã được trang bị hệ thống báo cháy, tín hiệu có thể được lấy từ tủ trung tâm báo cháy. Tuy nhiên, tại nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh hoặc cơ sở có quy mô nhỏ chưa được trang bị hệ thống này, việc phát hiện và cảnh báo vẫn phụ thuộc nhiều vào người có mặt tại cơ sở.

Thiết bị truyền tin báo cháy kết nối trực tiếp với tủ báo cháy trung tâm. (Ảnh GTEL)

Việc bổ sung một lớp phát hiện và cảnh báo tại chỗ sẽ tạo nguồn tín hiệu đầu vào để kết nối với thiết bị truyền tin báo cháy. Khi thiết bị phát hiện ghi nhận dấu hiệu bất thường, hệ thống có thể phát cảnh báo cho người tại cơ sở, đồng thời chuyển tín hiệu sang thiết bị truyền tin.

Quá trình này tạo thành một chuỗi kết nối liên tục: phát hiện dấu hiệu bất thường – cảnh báo tại chỗ – chuyển tín hiệu tới thiết bị truyền tin – thông báo đến chủ cơ sở và lực lượng PCCC và CNCH.

Như vậy, cảnh báo tại chỗ và truyền tin báo cháy là hai mắt xích có sự liên kết với nhau. Với những cơ sở chưa có hệ thống báo cháy, việc bổ sung nguồn tín hiệu cảnh báo phù hợp giúp hoàn thiện chuỗi kết nối từ cơ sở đến hệ thống tiếp nhận thông tin.

Phương án phù hợp với điều kiện cơ sở nhỏ

Các cơ sở kinh doanh nhỏ có những đặc điểm khác với công trình quy mô lớn. Nhiều địa điểm đã đi vào hoạt động, không gian kinh doanh hạn chế, việc thi công hệ thống có dây có thể ảnh hưởng đến mặt bằng và hoạt động thường ngày.

Do đó, phương án có cấu hình linh hoạt, hạn chế việc thi công phức tạp và có khả năng kết nối với thiết bị truyền tin báo cháy có thể phù hợp hơn với điều kiện thực tế của nhóm cơ sở này.

Từ nhu cầu đó, Giải pháp cảnh báo cháy nhanh GSafe được phát triển theo hướng kết hợp bộ báo cháy không dây với thiết bị truyền tin báo cháy, bổ sung lớp phát hiện và cảnh báo tại chỗ cho những cơ sở chưa có hệ thống báo cháy.

Giải pháp cảnh báo cháy nhanh Gsafe. (Ảnh GTEL)

Bộ báo cháy không dây GSafe gồm các đầu báo khói, đầu báo nhiệt được kết nối không dây bằng công nghệ LoRa với thiết bị chuông đèn cảnh báo tích hợp khả năng tiếp nhận tín hiệu. Khi ghi nhận dấu hiệu bất thường, hệ thống phát cảnh báo tại chỗ để người trong khu vực nhận biết, kiểm tra tình huống, nhanh chóng thoát nạn và có biện pháp xử lý phù hợp.

Chuông đèn cảnh báo tích hợp nhận tín hiệu kết nối với Thiết bị truyền tin báo cháy GSafe. (Ảnh GTEL)

Tín hiệu được chuyển đến thiết bị truyền tin báo cháy GSafe. Từ đây, thông tin được gửi tới chủ cơ sở qua ứng dụng GSafePro và cuộc gọi tự động đến số điện thoại đã đăng ký, đồng thời được truyền đến Trung tâm thông tin chỉ huy 114 và Trung tâm Dịch vụ khách hàng GTEL theo quy trình vận hành.

Cách tổ chức này giúp tín hiệu cảnh báo tại chỗ không dừng lại trong phạm vi cơ sở mà được tiếp tục kết nối và chuyển thông tin đến các đầu mối liên quan.

Hoàn thiện cảnh báo từ cơ sở

Đối với hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh nhỏ và nhà ở kết hợp kinh doanh chưa có hệ thống báo cháy, bài toán đặt ra không chỉ là kết nối thiết bị truyền tin mà còn là tạo được nguồn tín hiệu cảnh báo phù hợp ngay tại cơ sở.

Các thiết bị kết nối không dây dễ dàng thi công. (Ảnh GTEL)

Giải pháp cảnh báo cháy nhanh GSafe được triển khai theo hướng kết nối các khâu từ phát hiện, cảnh báo tại chỗ đến thông báo cho chủ cơ sở và truyền tin tới hệ thống tiếp nhận của lực lượng PCCC và CNCH.

Việc hình thành một chuỗi cảnh báo có kết nối giúp các cơ sở quy mô nhỏ có thêm phương án phù hợp với điều kiện mặt bằng và hoạt động thực tế, đồng thời từng bước hoàn thiện khả năng truyền thông tin khi có tình huống phát sinh.