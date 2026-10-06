Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đô thị và cơ chế quản lý công trình sau bàn giao

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng đã báo cáo 4 nội dung trọng tâm, gồm: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu C4, tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ tại xã Bình Tuyền, xã Bình Nguyên và xã Bình Xuyên; dự thảo quyết định đính chính Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 3; dự thảo quyết định ban hành quy định về phân công, phối hợp trong bàn giao, tiếp nhận và quản lý sau bàn giao công trình xây dựng; Quy hoạch chung xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ đến năm 2050.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Đối với đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu C4, tỷ lệ 1/2000, phạm vi điều chỉnh gồm 10 vị trí với tổng diện tích khoảng 195,34ha (trên tổng diện tích 2.836,88ha đã được duyệt) thuộc địa giới hành chính các xã Bình Tuyền, Bình Nguyên và Bình Xuyên. Quy mô dân số dự kiến giữ nguyên khoảng 50.000 người.

Việc điều chỉnh nhằm khắc phục các tồn tại, cập nhật quy hoạch đã phê duyệt và cụ thể hóa các định hướng mới, bảo đảm tính đồng bộ, tạo nền tảng thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan đến đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 3, Sở Xây dựng báo cáo dự thảo đính chính Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Do sai số kỹ thuật trong quá trình lập hồ sơ, tổng hợp số liệu và in ấn bản vẽ, việc đính chính chỉ thực hiện đối với số liệu thống kê sử dụng đất và thông số diện tích trong các tem đất. Vị trí, kích thước ô đất, mạng lưới giao thông và các nội dung khác giữ nguyên theo quy hoạch đã duyệt.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày dự thảo quy định về phân công, phối hợp trong bàn giao, tiếp nhận và quản lý sau bàn giao công trình xây dựng tại hội nghị.

Hội nghị cũng nghe Sở Xây dựng báo cáo dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về phân công, phối hợp trong bàn giao, tiếp nhận và quản lý sau bàn giao công trình xây dựng thuộc diện phải bàn giao cho cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã. Quy định nhằm làm rõ trách nhiệm, đầu mối tiếp nhận và cơ chế phối hợp, bảo đảm công trình đưa vào vận hành liên tục, an toàn, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý nhà nước.

Theo Quy hoạch chung xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ đến năm 2050 (tỷ lệ 1/10.000), xã Tiên Lương có diện tích tự nhiên 54,55 km2, dân số 39.011 người. Sau quá trình thẩm định, rà soát, Sở Xây dựng xác định đồ án đủ điều kiện và đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận và yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu; tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ nội dung trình hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, các đồ án và văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch, bám sát định hướng phát triển chung của tỉnh và tính khả thi trên thực địa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ các vấn đề còn vướng mắc, thống nhất phương án xử lý và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật.