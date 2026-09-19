Hoàn thiện hồ sơ khoa học 8 di tích lịch sử, di sản văn hóa

Di tích Trường Dục Thanh (phường Phan Thiết)

Trong đó, có 7 hồ sơ di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Cụ thể, Di tích Trường Dục Thanh (phường Phan Thiết) được đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. 2 danh lam thắng cảnh Hang A1 và Hang C2 (xã Nam Đà) được đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét xếp hạng cấp quốc gia. 4 di tích gồm: Đồn Biên phòng Đắk Đam (xã Thuận Hạnh), Khu Căn cứ Lê Hồng Phong (xã Hòa Thắng), Hội Phước Thiện (xã Liên Hương) và Miếu Long Lễ (xã Bắc Bình) được lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xem xét xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Di tích Miếu Long Lễ (xã Bắc Bình)

Sau gần 9 tháng thực hiện, Bảo tàng Lâm Đồng đã hoàn tất các thành phần hồ sơ theo quy định, gồm: Lý lịch di tích, bản thuyết minh tóm tắt; bản trình chiếu phục vụ thẩm định; biên bản, bản đồ khoanh vùng bảo vệ; ảnh khảo tả di tích, hiện vật; bản vẽ kỹ thuật; thống kê hiện vật; tư liệu Hán Nôm được sao chép, phiên dịch cùng các văn bản trình cấp có thẩm quyền.

Đoàn Bảo tàng Lâm Đồng khảo sát nghề làm nước mắm Phan Thiết

Hồ sơ khoa học “Nghề làm nước mắm Phan Thiết” đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng đã hoàn thành. Hồ sơ làm rõ tên gọi, loại hình, chủ thể thực hành, giá trị, hiện trạng và giải pháp bảo vệ, phát huy di sản; kèm hệ thống hình ảnh, video, bản ghi âm, tư liệu điền dã, bản đồ phân bố các địa điểm thực hành nghề cùng cam kết của cộng đồng và Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng sẽ tổ chức hội đồng chuyên ngành thẩm định các hồ sơ khoa học về di sản văn hóa, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, xếp hạng và ghi danh theo quy định.