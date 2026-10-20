Hoàn thiện hồ sơ kết quả xây dựng nông thôn mới

Ngày 20-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các xã về việc triển khai trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2026.

Theo đó, sở đề nghị UBND các xã có lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2026 (gồm 13 xã: Cà Ná, Ninh Sơn, Tây Ninh Hòa, Diên Lâm, Suối Hiệp, Cam An, Nam Cam Ranh, Xuân Hải, Thuận Nam, Diên Thọ, Bắc Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Khánh Sơn) hoàn thành và gửi báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM của xã; đồng thời tổng hợp đầy đủ các tài liệu minh chứng kết quả thực hiện các nội dung tiêu chí đến các sở, ngành được giao phụ trách các nội dung để thẩm tra theo quy định.

Nông dân xã Tây Ninh Hòa chế biến thức ăn thô xanh để nuôi dê.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của các sở, ban, ngành, UBND xã hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam xã để tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, công bố công khai và thông báo rộng rãi tới Nhân dân về kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn xã. UBND xã tổ chức họp, hoàn thiện hồ sơ và gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Các xã có lộ trình đạt chuẩn NTM năm 2027 rà soát, tự đánh giá kết quả thực hiện các nội dung tiêu chí và không gửi hồ sơ về các sở, ngành để thẩm tra các nội dung tiêu chí.

Các sở, ban, ngành thực hiện công tác thẩm tra theo đúng quy định và có báo cáo thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn đầy đủ các nội dung tiêu chí NTM được giao phụ trách theo quy định đối với xã; phân công cán bộ phụ trách theo dõi, hướng dẫn, thẩm tra hồ sơ; hỗ trợ UBND các xã hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng đối với các nội dung tiêu chí chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định.