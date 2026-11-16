Hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hiền Hòa)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về tiến độ, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận 11 ý kiến phát biểu và đã giải đáp, kết luận đối với từng nhóm công việc.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu thống nhất từ nguyên tắc, tập trung vào sản phẩm cốt lõi, danh mục nghiệp vụ chuẩn, danh mục vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra; kết hợp rà soát từ dưới lên với chuẩn hóa từ trên xuống, xác định từng vị trí trên cơ sở nhiệm vụ công việc, sản phẩm, khối lượng thực tế và yêu cầu năng lực.

Đồng chí nêu rõ yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng mô tả chung chung, chia nhỏ nhiệm vụ, tách thêm vị trí việc làm để giữ người, giữ biên chế; đồng thời chỉ rõ nhóm nhiệm vụ thực hiện tại một cấp, hai cấp, xuyên suốt ba cấp; nhiệm vụ chung áp dụng thống nhất, nhiệm vụ đặc thù có căn cứ, nhiệm vụ còn khác biệt phải xử lý.

Thông qua rà soát vị trí việc làm, cần tập trung xử lý thực chất những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hệ thống văn bản, thực hiện đồng bộ Kết luận số 107 của Bộ Chính trị với Kết luận số 76 của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức bộ máy, Kết luận số 40 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế và Quy định số 208 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng trong cả bốn khối.

Bên cạnh đó, cần phân định rõ văn bản để tiếp tục kế thừa, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, xác định cụ thể điều khoản, nhiệm vụ, công đoạn, cơ quan có thẩm quyền và thời hạn xử lý, lưu ý xuống đến cấp xã để bảo đảm phục vụ xã hội, phục vụ Nhân dân và nhiệm vụ chính trị, không bị lọt, thừa hay thiếu.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tăng cường kiểm chứng, thực chất dữ liệu, đề cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu, không khoán trắng cho cơ quan tham mưu, không chạy theo thành tích hay kê khai hình thức; tập trung khắc phục tình trạng tính trùng công việc, thời gian lao động, nhân lực kiêm nhiệm và thiếu liên kết sản phẩm.

Việc xác định biên chế phải căn cứ vào nhiệm vụ, khối lượng công việc đã kiểm chứng, đối chiếu với nhân lực hiện có, biên chế được giao và điều kiện đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, không tăng giảm biên chế một cách cơ học theo số vị trí kê khai, số đầu mối sắp xếp hoặc tỷ lệ số hóa, bảo đảm tổng biên chế không đổi mà cần điều chỉnh cho đúng.

Về tổ chức thực hiện, Ban Tổ chức Trung ương phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan bám sát cơ sở, hướng dẫn, thống nhất, lựa chọn mô hình tốt để nhân rộng và trực tiếp tháo gỡ khó khăn.

Các đầu mối quản lý biên chế rà soát, thẩm định phương án thuộc phạm vi quản lý, thống nhất phương pháp, xác định nhu cầu nhân lực, đối chiếu với biên chế được giao, số người hiện có và khả năng cơ cấu lại đội ngũ, làm rõ những chênh lệch, bất cập, chịu trách nhiệm về chất lượng số liệu và phương án đề xuất để hoàn thành danh mục nhiệm vụ, vị trí việc làm, dự kiến danh mục văn bản, công đoạn xử lý và dữ liệu nhu cầu nhân lực trước ngày 24/11/2026; hoàn thành dự kiến phương án giao biên chế toàn hệ thống trước ngày 25/11/2026; hoàn thiện hồ sơ trình phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031 trước ngày 30/11/2026 để báo cáo Ban Chỉ đạo trước khi trình Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cơ bản thống nhất và đánh giá cao Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì quán triệt tinh thần Kết luận số 107 của Bộ Chính trị và Kết luận số 76 của Ban Chấp hành Trung ương một cách chủ động, đồng bộ, thống nhất, quyết liệt, tận dụng mọi thời gian để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, chưa từng có trong thời gian ngắn.

Chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện toàn bộ hệ thống dữ liệu bảo đảm chuẩn mực, chính xác, đúng, đủ, hướng tới “sạch, sống, thống nhất, dùng chung và an toàn”. Cùng với đó là khẩn trương rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành, địa phương để tháo gỡ vướng mắc, rào cản, đơn giản hóa thủ tục hành chính, gắn với phân cấp, phân quyền theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng cho biết, Tổ công tác của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long làm đầu mối sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác của Ban Tổ chức Trung ương để xử lý kịp thời các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Phó Thủ tướng đề nghị trong quá trình thực hiện cần nhất quán quan điểm, nguyên tắc, phương thức xác định vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm yêu cầu đề ra, nhất là đối với cấp cơ sở.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự thống nhất cao với những nội dung và các mốc hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo theo kế hoạch; đồng thời cho biết Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương để hoàn thành khối lượng công việc theo Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.