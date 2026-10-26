Hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

Tuy nhiên, qua nhiều nhiệm kỳ, kết quả chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, phương pháp chưa thống nhất, dữ liệu phân tán và tình trạng giao thoa, chồng chéo nhiệm vụ chưa được khắc phục triệt để.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, việc xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị đã đạt một số kết quả bước đầu. Theo đó, hệ thống văn bản, danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực cơ bản được hình thành, từng bước phục vụ công tác cán bộ và quản lý biên chế. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và khối lượng công việc.

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm công chức, chủ động triển khai vị trí việc làm viên chức theo quy định mới. Đồng thời, cụ thể hóa yêu cầu quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, tỉnh còn tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ việc xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Nghị định số 361/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay, UBND tỉnh đã hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm đối với 100% sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và vị trí việc làm công chức của UBND cấp xã. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và quản lý công chức theo đúng yêu cầu của từng vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả thực thi công vụ. Tiếp nối kết quả trên, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo triển khai xây dựng vị trí việc làm viên chức trên địa bàn tỉnh.

Việc hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm công chức và chủ động triển khai vị trí việc làm viên chức góp phần đổi mới tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy vị trí việc làm làm trung tâm trong quản lý và sử dụng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, thời gian qua, kết quả chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, phương pháp chưa thống nhất, dữ liệu còn phân tán, việc quản lý, sử dụng vị trí việc làm chưa hiệu quả. Ở một số nơi, nhiệm vụ đã được phân cấp nhưng thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm, chưa đồng bộ, tình trạng giao thoa, chồng chéo nhiệm vụ chưa được khắc phục triệt để. Tác động của chuyển đổi số, cơ chế tự chủ, xã hội hóa và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chưa được phản ánh đầy đủ trong xác định nhu cầu nhân lực và phân bổ biên chế.

Từ thực tiễn trên, yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh từ quản lý theo danh mục vị trí, số người, chỉ tiêu biên chế sang quản lý theo nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, kết quả và trách nhiệm. Kế thừa nội dung đã được kiểm chứng, kịp thời khắc phục hạn chế, bất cập trong thời gian vừa qua.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra cần phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh, cập nhật vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và mô hình tổ chức mới. Xác định rõ công việc, sản phẩm đầu ra, khối lượng, mức độ phức tạp, trách nhiệm và yêu cầu năng lực của từng vị trí, phân định rõ nhiệm vụ, công việc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, phân cấp, phân quyền, nhất là cấp xã và giữa cơ quan giao với cơ quan nhận nhiệm vụ. Cùng với đó, tập trung bổ sung, kiểm chứng nội dung thiếu hoặc thay đổi thực chất, không để việc rà soát trở thành căn cứ hợp thức hóa hoặc phát sinh biên chế không cần thiết. Đặc biệt là các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, không áp dụng máy móc một công thức, định mức hoặc tỷ lệ chung.