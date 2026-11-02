Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách đặc thù, vượt trội của Thủ đô

Thành phố yêu cầu việc xây dựng, hoàn thiện thể chế phải bám sát Luật Thủ đô, các luật, nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương, định hướng của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố về xây dựng và phát triển Thủ đô; phải gắn với yêu cầu thực tiễn, lấy việc giải quyết những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển làm trọng tâm;

Đối với những chính sách mới, chính sách đặc thù, có tác động lớn đến kinh tế - xã hội, đời sống người dân, phải đánh giá đầy đủ sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi, nguồn lực thực hiện và tác động của chính sách;

Thực hiện nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Thành phố sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thủ đô... Các sở, ban, ngành được giao chủ trì xây dựng văn bản có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ các bước thực hiện từ soạn thảo, lấy ý kiến rộng rãi, phản biện xã hội, tiếp thu, hoàn thiện, thẩm định, thẩm tra đến trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Đặc biệt là tập trung hoàn thành các văn bản có tính chất cấp thiết, trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức.

Đối với các văn bản có nội dung liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực hoặc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cơ quan chủ trì chủ động rà soát, phối hợp với các cơ quan có liên quan, thống nhất nội dung để bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, đơn vị được giao chủ trì xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn triển khai các nghị quyết thi hành Luật Thủ đô tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Kế hoạch chủ động tổ chức xây dựng, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và tiến độ được xác định tại Kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, bảo đảm nội dung văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn phù hợp với nghị quyết được triển khai, các quy định của pháp luật có liên quan; không quy định lại những nội dung đã được nghị quyết quy định rõ, không đặt thêm điều kiện, thủ tục hoặc yêu cầu ngoài phạm vi được giao.

Đối với các văn bản có nội dung liên quan, tương đồng hoặc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, các cơ quan chủ trì chủ động phối hợp các cơ quan có liên quan thống nhất nội dung, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu rà soát, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Thủ đô. Các sở, ban, ngành thành phố chủ động rà soát các quy định pháp luật và tình hình thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, điểm nghẽn, khoảng trống về pháp lý và những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển Thủ đô để đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội.

Đồng thời, tập trung rà soát, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố theo Điều 8, Điều 9, Điều 10, cơ chế, chính sách xử lý các dự án chậm triển khai theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Thủ đô và các nội dung đặc thù khác phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của thành phố, các sở, ban, ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất và báo cáo UBND thành phố, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc kiến nghị cơ quan Trung ương theo quy định.