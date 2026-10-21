Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực y tế

Bãi bỏ các quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ em

Trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em; Luật Người khuyết tật; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, về phạm vi điều chỉnh, theo Nghị quyết số 11/2026/UBTVQH16, dự án Luật có tên là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Dân số. Tuy nhiên, sau khi rà soát phạm vi sửa đổi, bổ sung, tiếp thu ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chính phủ đã rút toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Dân số ra khỏi nội dung dự án Luật.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về lĩnh vực y tế. Ảnh: Phạm Thắng

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Y tế đề xuất việc sửa đổi 2 luật gồm Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế nhằm kịp thời xử lý những nội dung chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi hết thời hạn thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15.

Cùng với đó, xuất phát từ bất cập trong quản lý thuốc, thiết bị y tế, Chính phủ đã bổ sung một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về lĩnh vực y tế. Ảnh: Khánh Duy

Về các nội dung sửa đổi để đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, dự thảo Luật bãi bỏ các quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ em do ngành nghề này đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP: mang tính chất "tiền kiểm" và không được quy định tại Luật Đầu tư (Luật Đầu tư năm 2020 chỉ quy định ngành nghề kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ em là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và không quy định dịch vụ bảo vệ trẻ em là ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

Thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, Ủy ban cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của dự án Luật. Nội dung dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế. Hồ sơ dự án Luật cơ bản bảo đảm theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về lĩnh vực y tế. Ảnh Hồ Long

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em (Điều 1), Luật Người khuyết tật (Điều 2), Luật Người cao tuổi (Điều 5), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị rà soát kỹ việc bãi bỏ Điều 56 và Điều 57, sửa đổi Điều 58 và Điều 59 Luật Trẻ em, quy định chặt chẽ tại văn bản quy định chi tiết. Tiếp tục rà soát nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Đề nghị Chính phủ quan tâm các giải pháp để không làm suy giảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi khi bãi bỏ biện pháp tiền kiểm.

Bổ sung quy định liên quan đến trách nhiệm của nhà sản xuất thiết bị y tế và cơ sở y tế

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Điều 3), Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành việc sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 110 về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhằm áp dụng thống nhất giá đối với các cấp chuyên môn kỹ thuật, đồng thời sửa đổi khoản 7 Điều 110 để đồng bộ với việc sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 110. Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì vẫn được thanh toán phần chi phí theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo pháp luật về bảo hiểm y tế.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Về thiết bị y tế (khoản 10 Điều 3), Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành việc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về quản lý thiết bị y tế tại Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và đề nghị quy định nguyên tắc quản lý theo vòng đời và chuỗi cung ứng cần gắn với yêu cầu bảo đảm truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Do đó, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị, nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc phân quyền khai thác dữ liệu để việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp, công khai thông tin theo quy định của pháp luật, không mâu thuẫn với quyền bảo vệ bí mật kinh doanh.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Tại khoản 2, Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, biên độ giá cần được quy định linh hoạt phù hợp với tính đa dạng về nhóm, chủng loại thiết bị y tế; trách nhiệm cập nhật giá kê khai cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước với chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Ủy ban đề nghị, bổ sung quy định liên quan đến trách nhiệm của nhà sản xuất thiết bị y tế và cơ sở y tế. Rà soát, bảo đảm không chồng chéo với pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan.