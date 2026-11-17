Tại dự thảo tờ trình chính sách Luật An ninh hàng không, Bộ công an cho biết mục đích xây dựng chính sách là nhằm thể chế hoá đầy đủ quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới trong hoạt động an ninh hàng không.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh hàng không liên quan đến an ninh quốc gia, bảo đảm việc hạn chế quyền con người, quyền công dân trong áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không được điều chỉnh bằng Luật, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các chính sách Luật An ninh hàng không cũng kịp thời nội luật hóa các điều ước quốc tế có liên quan đến an ninh hàng không mà Việt Nam là thành viên; khắc phục, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bảo đảm an ninh hàng không.

Người dân thực hiện thủ tục check-in qua ứng dụng VNeID tại Cảng hàng không Pleiku, Gia Lai.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động hàng không dân dụng, nhất là đáp ứng nhu cầu phát triển hàng không tầm nhìn đến 2045 vươn tầm các nước hàng đầu thế giới, đáp ứng các xu hướng phát triển chuỗi hàng không thương mại toàn cầu theo hướng an ninh, thông minh, thân thiện, phát triển kinh tế tầm thấp; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo ra các giá trị trải nghiệm mới cho hành khách khi đi hàng không.

Về phạm vi của chính sách, Bộ Công an đề xuất các chính sách làm cơ sở xây dựng Luật An ninh hàng không gồm: Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về an ninh hàng không; hoạt động bảo đảm an ninh hàng không và nhận diện, xử lý đối với các hành vi đe dọa an ninh hàng không; kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro an ninh hàng không; cơ chế, chính sách về nguồn lực bảo đảm an ninh hàng không.

Cụ thể, chính sách thứ nhất là hoàn thiện khung pháp lý về công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về an ninh hàng không. Mục tiêu của chính sách là bảo đảm phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong quản lý nhà nước về an ninh hàng không; đổi mới cơ chế tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về an ninh hàng không đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Cán bộ Công an làm nhiệm vụ tại Cảng hàng không Pleiku, Gia Lai nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình phục vụ người dân.

Đồng thời, thiết lập cơ chế phối hợp giữa nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam và nhà chức trách hàng không Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, nhất là đối với các nội dung giao thoa giữa an ninh và an toàn và bảo đảm cơ sở pháp lý để ký kết các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về biện pháp an ninh với nhà chức trách nước ngoài; thống nhất chính sách Nhà nước, công tác hợp tác quốc tế trong an ninh hàng không.

Chính sách thứ 2 là xây dựng cơ chế, hoạt động bảo đảm an ninh hàng không và nhận diện, xử lý đối với các hành vi đe dọa an ninh hàng không. Mục tiêu của chính sách là hoàn thiện cơ chế hoạt động bảo đảm an ninh hàng không và nhận diện, xử lý đối với các hành vi đe dọa an ninh hàng không bảo đảm phù hợp với các yêu cầu, khuyến nghị của ICAO, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chính sách thứ 3 là xây dựng cơ chế kiểm soát chất lượng, tạo thuận lợi hàng không và quản lý rủi ro an ninh hàng không nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với pháp luật quốc tế. Mục tiêu của chính sách là hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện kiểm soát chất lượng, tạo thuận lợi hàng không và quản lý rủi ro an ninh hàng không nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với pháp luật quốc tế.

Chính sách thứ 4 là hoàn thiện cơ chế, chính sách về nguồn lực bảo đảm an ninh hàng không đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Dự thảo hồ sơ chính sách Luật An ninh hàng không được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân đến hết ngày 29/11/2026.