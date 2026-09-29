Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến uy tín, niềm tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật cũng như đời sống hàng ngày của người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án. Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật về phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án; rà soát tổng thể, không sửa từng luật riêng lẻ, bảo đảm quyền của người dân được bảo vệ liên tục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải làm tốt từ trước khi tranh chấp trở thành vụ án; từng bước hoàn thiện hệ thống giải quyết tranh chấp nhiều tầng, thuận tiện, chi phí hợp lý; phát huy các phương thức thương lượng, hòa giải, trọng tài đối với tranh chấp thuộc phạm vi pháp luật cho phép; nghiên cứu các quy định để tăng hiệu lực pháp lý của các cơ chế, nâng cao hiệu quả hòa giải, đối thoại tại tòa.

Ưu tiên giải quyết tranh chấp từ sớm bằng những phương thức phù hợp, thuận tiện, chi phí hợp lý trên cơ sở tự nguyện và đúng pháp luật, không hạn chế quyền khởi kiện.

Tăng cường phối hợp khắc phục tình trạng chia cắt giữa các cơ quan và các khâu của quá trình giải quyết; mở rộng hợp tác quốc tế trong giải quyết tranh chấp; phải làm rõ cơ chế phối hợp giữa tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, công an, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý đất đai, tài sản, ngân hàng, thuế, giám định, định giá, đấu giá, xử lý những vụ việc phức tạp, kéo dài, khắc phục tình trạng mỗi cơ quan chịu trách nhiệm một đoạn, từng ngành đều hoàn thành chỉ tiêu nhưng vụ việc của người dân vẫn chưa kết thúc.

Xác định rõ trách nhiệm từng khâu đối với kết quả cuối cùng. Việc thuộc thẩm quyền, cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không chờ đợi lẫn nhau; đồng thời thiết lập cơ chế phản hồi giữa các khâu. Chủ động hợp tác quốc tế trong tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài; nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp, công nhận và thi hành bản án, phán quyết của trọng tài nước ngoài; chủ động nghiên cứu tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm các chuẩn mực quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam.