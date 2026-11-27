Tiến sĩ, Bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, chủ trì tại điểm cầu trực tiếp ở Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. (Ảnh: Cục Quản lý KCB)

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm góp ý xây dựng Sổ tay y tế và dự thảo chương trình kiểm tra, đánh giá thực tế năng lực đáp ứng y tế tại các địa phương có hoạt động APEC 2027. Cuộc họp tập trung rà soát các điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, chuyển tuyến, y tế dự phòng và an toàn thực phẩm, hướng tới chuẩn bị đầy đủ các phương án chuyên môn phục vụ sự kiện.

Cuộc họp do Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, chủ trì tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ, Bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, chủ trì tại điểm cầu trực tiếp ở Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Tham dự tại điểm cầu Bộ Y tế có đại diện lãnh đạo, cán bộ đầu mối của Cục Phòng bệnh, Cục An toàn thực phẩm; đại diện lãnh đạo và chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tại các điểm cầu trực tuyến có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và cán bộ đầu mối phụ trách công tác bảo đảm y tế phục vụ APEC của 9 tỉnh, thành phố gồm Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh và An Giang. Cùng tham dự có đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, cơ quan phụ trách an toàn thực phẩm, đơn vị cấp cứu ngoại viện, các bệnh viện tiếp nhận, hỗ trợ chuyển tuyến và cơ sở y tế dự phòng tại địa phương.

Riêng tại An Giang, cuộc họp có sự tham gia của các đơn vị y tế tại Phú Quốc; các bệnh viện hỗ trợ Phú Quốc gồm Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức đề nghị các đơn vị tập trung góp ý nội dung Sổ tay y tế phục vụ APEC 2027, chú trọng xây dựng hệ thống thông tin về các đầu mối liên hệ, địa điểm cấp cứu, cơ sở y tế tiếp nhận người bệnh và phương án chuyển tuyến. Các nội dung về phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế, bảo đảm an toàn thực phẩm và công tác biên dịch cũng được đưa ra thảo luận, nhằm bảo đảm Sổ tay có thông tin đầy đủ, rõ ràng, thống nhất, thuận tiện cho việc tra cứu và sử dụng.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Vương Ánh Dương, Sổ tay y tế dự kiến gồm 10 phần chính, được xây dựng trên cơ sở xác định nhu cầu thông tin của từng nhóm đối tượng, từ nhân viên y tế, đại biểu tham dự đến lãnh đạo, quản lý. Tùy theo dữ liệu và nhu cầu sử dụng, Sổ tay có thể được chia thành các phần hoặc các cuốn riêng. Trong quá trình hoàn thiện Sổ tay, một số nội dung sẽ cần được ban hành thành các quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Các đơn vị cần khẩn trương triển khai, bảo đảm tiến độ hoàn thiện các nội dung trong tháng 11 và tháng 12/2026.

Tại các điểm cầu trực tuyến có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và cán bộ đầu mối phụ trách công tác bảo đảm y tế phục vụ APEC của 9 tỉnh, thành phố. (Ảnh: Cục Quản lý KCB)

Tại cuộc họp, Tiến sĩ, bác sĩ Vương Ánh Dương đề nghị các Sở Y tế cần rà soát cụ thể khả năng bố trí nhân lực y tế thường trực; năng lực cấp cứu, tiếp nhận và chuyển tuyến người bệnh; khả năng bảo đảm thuốc, máu, trang thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết phục vụ cấp cứu, điều trị. Công tác y tế dự phòng, phương án phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm cũng là những nội dung cần được kiểm tra, đánh giá, nhất là tại các khu vực trực tiếp diễn ra hoạt động APEC.

Trên cơ sở dự thảo Sổ tay và các phương án chuyên môn, Bộ Y tế sẽ tổ chức các đợt tập huấn, diễn tập cấp cứu tại những địa phương có hoạt động APEC.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, danh sách nhân lực, danh mục thuốc, vật tư, trang thiết bị và phương án cấp cứu, chuyển tuyến, gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để tổng hợp, cập nhật.

Đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể. Trước mắt, Bệnh viện Bạch Mai được giao làm đầu mối xây dựng bảng kiểm đánh giá năng lực y tế phục vụ các đợt kiểm tra, giám sát tại địa phương.