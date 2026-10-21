Hoàn thiện hệ sinh thái xúc tiến thương mại, nâng cao sức cạnh tranh
Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận những gam màu sáng với sự bứt phá mạnh mẽ, quy mô kim ngạch ngày càng mở rộng và cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu. Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2025 đạt trên 930 tỷ USD - kỷ lục chưa từng có trong lịch sử hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, những thành tích đó không đảm bảo cho sự an toàn trong tương lai khi "cơn gió ngược" từ kinh tế toàn cầu ngày càng mạnh.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/hoan-thien-he-sinh-thai-xuc-tien-thuong-mai-nang-cao-suc-canh-tranh-477860.media