Hoàn thiện hệ sinh thái xúc tiến thương mại, nâng cao sức cạnh tranh

Việc tách bạch các khâu trong ngành điện, đặc biệt là phân định hoạt động phát điện, bán buôn và bán lẻ có khả năng cạnh tranh với hoạt động truyền tải, phân phối mang tính độc quyền tự nhiên, là một nền tảng quan trọng để phát triển thị trường điện cạnh tranh. Kinh nghiệm từ một số thị trường quốc tế cho thấy, quá trình này có thể thúc đẩy hiệu quả vận hành, minh bạch hóa chi phí, mở rộng sự tham gia của các chủ thể thị trường, huy động nguồn lực đầu tư và gia tăng quyền lựa chọn của khách hàng, đồng thời vẫn duy trì vai trò của Nhà nước trong quản lý hạ tầng thiết yếu và bảo đảm an ninh năng lượng.