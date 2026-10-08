Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Đây là diễn đàn học thuật thường niên quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế.

Qua 4 kỳ tổ chức, ICGE đã phát triển thành một diễn đàn học thuật quốc tế và liên ngành, nơi các nhà nghiên cứu trao đổi tri thức, chia sẻ các góc nhìn nghiên cứu và xây dựng mạng lưới hợp tác học thuật.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại Thương nhấn mạnh: Đào tạo sau đại học không chỉ hướng tới việc trang bị tri thức chuyên sâu mà còn phải góp phần phát triển tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu khoa học và thúc đẩy đối thoại học thuật. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động và thách thức, việc tái định hình phương thức hợp tác giữa các quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao khả năng thích ứng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại Thương phát biểu khai mạc. (Ảnh: FTU)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến đồng thời bày tỏ kỳ vọng ICGE 2026 sẽ tiếp tục là diễn đàn để các học viên sau đại học, nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu trẻ trao đổi tri thức, tiếp nhận những ý kiến phản biện mang tính xây dựng, phát triển ý tưởng nghiên cứu và mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật quốc tế.

Đối với Trường đại học Ngoại thương, giáo dục sau đại học không chỉ trang bị kiến thức chuyên sâu mà còn chú trọng phát triển tư duy phản biện và năng lực nghiên cứu. Không dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ, ICGE được định vị là một cấu phần hữu cơ trong quá trình đào tạo, giúp học viên, nghiên cứu sinh kiểm chứng ý tưởng, hoàn thiện phương pháp và nâng cao chất lượng luận văn, luận án, tạo bước đệm để phát triển các nghiên cứu thành công bố trên những tạp chí khoa học uy tín.

Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: FTU)

Tại hội thảo, bên cạnh tham luận chính, các đại biểu tập trung thảo luận tại 12 phiên chuyên đề song song, xoay quanh 4 nhóm chủ đề trọng tâm: Tăng trưởng, phúc lợi và phát triển bao trùm; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi doanh nghiệp dựa trên sự hợp tác; hội nhập tài chính và quá trình chuyển đổi bền vững; hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của ICGE 2026 là phần chia sẻ của Giáo sư Xenia Matschke, Đại học Trier, CHLB Đức với chủ đề Sự hình thành và khủng hoảng của trật tự thương mại GATT - WTO. Từ góc nhìn của một chuyên gia về thương mại quốc tế và chính sách kinh tế, Giáo sư Xenia Matschke phân tích sự hình thành, phát triển và những thách thức đối với trật tự thương mại GATT - WTO, qua đó gợi mở những vấn đề quan trọng về tương lai của hợp tác kinh tế quốc tế trong bối cảnh thế giới ngày càng phân mảnh.

Giáo sư Xenia Matschke, Đại học Trier, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày tham luận với chủ đề Sự hình thành và khủng hoảng của trật tự thương mại GATT - WTO. (Ảnh: FTU)

Tiếp nối góc nhìn về những biến chuyển trong thương mại và hợp tác quốc tế, Tiến sĩ Vũ Kim Ngân, Trường đại học Ngoại Thương mang đến phần trình bày Phát triển bền vững tại biên giới: Cơ chế điều chỉnh biên giới và tương lai của hợp tác về khí hậu trong một thế giới phân mảnh. Phân tích từ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, làm rõ mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa thương mại quốc tế, chính sách khí hậu và phát triển bền vững, đồng thời đặt ra những câu hỏi về khả năng duy trì và thúc đẩy hợp tác khí hậu trong một thế giới nhiều biến động.

Tiến sĩ Vũ Kim Ngân, Trường đại học Ngoại Thương trình bày tham luận. (Ảnh: FTU)

Việc duy trì ICGE thường niên không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa nghiên cứu và xây dựng cộng đồng học thuật, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Trường đại học Ngoại thương trong việc nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ gắn liền với nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.