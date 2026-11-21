Theo Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Dự thảo Nghị định gồm 7 chương và 52 điều kèm phụ lục biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước. Việc ban hành Nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung được giao tại Luật TNBTCNN năm 2017 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNBTCNN (Luật số 15/2026/QH16).

Đồng thời quy định các biện pháp tổ chức thi hành, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Một cuộc họp thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN do Bộ Tư pháp tổ chức.

Bên cạnh việc kế thừa các quy định còn phù hợp tại Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNBTCNN. Dự thảo Nghị định được xây dựng theo 3 định hướng lớn như sau:

Thứ nhất, bám sát quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNBTCNN để cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời 18 nội dung được Luật giao quy định chi tiết; hướng dẫn các vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ nhằm bảo đảm thi hành các quy định của Luật trên thực tiễn.

Thứ hai, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, trong quá trình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường, theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và yêu cầu cắt giảm 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tại Kết luận số 18-KL/TW.

Thứ ba, kế thừa các quy định của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP còn phù hợp, đang được thực hiện hiệu quả; đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định đã bộc lộ hạn chế, bất cập, chưa phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường nhà nước, bảo đảm tốt hơn quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại.

Hiện nay, Thường trực Tổ soạn thảo dự thảo Nghị định đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.