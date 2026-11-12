Hoàn thiện hành lang pháp lý về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Theo thông tin tại cuộc họp, việc ban hành Nghị định để quy định chi tiết các nội dung được giao tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNBTCNN; đồng thời quy định các biện pháp tổ chức thi hành, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, khả thi để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật trên thực tiễn, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho việc áp dụng và tổ chức thực hiện.

Dự thảo Nghị định gồm 07 Chương và 52 Điều kèm Phụ lục biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước. Bên cạnh việc kế thừa các quy định còn phù hợp tại Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNBTCNN, cụ thể như: sửa đổi quy định về xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, xác định khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại về vật chất trong trường hợp người bị thiệt hại chết và thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người bị thiệt hại.

Sửa đổi một số quy định về khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại tại Chương II của dự thảo Nghị định để bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường để đảm bảo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cắt giảm giấy tờ, thời hạn thực hiện thủ tục hành chính như: các quy định về hồ sơ yêu cầu bồi thường; việc xử lý hồ sơ yêu cầu bồi thường; quá trình xác minh thiệt hại (cách thức xác minh thiệt hại, định giá tài sản, giám định thiệt hại; tham gia xác minh thiệt hại; báo cáo xác minh thiệt hại); thương lượng việc bồi thường.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định bổ sung các quy định hướng dẫn về trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại như các quy định về: nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường; tiếp nhận văn bản và xử lý hồ sơ yêu cầu bồi thường; tạm ứng kinh phí bồi thường; các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, như các quy định về hình thức gửi yêu cầu bồi thường; tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu bồi thường; các quy định về tạm ứng kinh phí bồi thường; cách thức xác minh thiệt hại, phương thức xác minh thiệt hại, nội dung báo cáo xác minh thiệt hại; quy định về thương lượng việc bồi thường (đề nghị không tổ chức hoặc không tiếp tục thương lượng việc bồi thường, trình tự, thủ tục thực hiện thương lượng), quy định về nội dung quyết định giải quyết bồi thường, gửi quyết định giải quyết bồi thường…

Tại cuộc họp các đại biểu tao đổi, thống nhất các nội dung về thời hạn thực hiện thủ tục; phương pháp xác định giá thị trường và xác định thiệt hại;phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định; trách nhiệm hoàn trả; thu thập tài liệu, chứng cứ; xá định thiệt hại.