Không thể phát triển bằng tiềm năng đơn thuần

Công nghiệp văn hóa đang trở thành một trong những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn trong nền kinh tế hiện đại. Không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng, các ngành công nghiệp văn hóa còn tạo việc làm, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, quảng bá hình ảnh quốc gia và gia tăng “sức mạnh mềm”. Từ điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thời trang đến thiết kế, quảng cáo, trò chơi điện tử và du lịch văn hóa, mỗi sản phẩm sáng tạo đều có thể trở thành một tài sản kinh tế nếu được tổ chức sản xuất, khai thác và phân phối hiệu quả.

Thực tiễn cho thấy, một bộ phim thành công có thể mở ra hành trình khám phá những vùng đất, di tích và câu chuyện lịch sử; một chương trình âm nhạc quy mô lớn có thể tạo sức bật cho du lịch, lưu trú, ẩm thực và dịch vụ; một lễ hội được đầu tư chuyên nghiệp có thể trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, thu hút công chúng và du khách. Di sản, làng nghề, nghệ thuật truyền thống cũng có thể tham gia vào chuỗi giá trị mới thông qua thiết kế, công nghệ, truyền thông và các sản phẩm sáng tạo.

Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển lĩnh vực này. Tuy nhiên, tiềm năng chưa tự chuyển hóa thành giá trị kinh tế. Chuỗi liên kết từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến tiêu dùng còn hạn chế; cơ chế huy động nguồn lực xã hội chưa đồng bộ; doanh nghiệp văn hóa khó tiếp cận vốn, hạ tầng và các chính sách hỗ trợ phù hợp. Nhiều sản phẩm có giá trị nhưng chưa xây dựng được thương hiệu, chưa có hệ thống phân phối hiệu quả và thiếu khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Một trong những “điểm nghẽn” đáng chú ý là tài sản trí tuệ chưa được khai thác tương xứng. Trong nền kinh tế sáng tạo, tác phẩm, bản quyền, thiết kế, thương hiệu và ý tưởng có thể tạo ra giá trị lâu dài. Thế nhưng, việc xác lập, định giá, giao dịch và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng khai thác trái phép tác phẩm trên môi trường số, sử dụng sản phẩm sáng tạo không được phép, khó khăn trong thương mại hóa bản quyền làm giảm động lực đầu tư và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người sáng tạo.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách hoặc được tổ chức theo từng sự kiện, chưa hình thành được mô hình sản xuất, kinh doanh có khả năng vận hành thường xuyên. Không gian sáng tạo, thiết chế văn hóa và nguồn lực di sản ở nhiều nơi chưa được kết nối thành hệ sinh thái. Doanh nghiệp, nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà đầu tư và các đơn vị phân phối còn thiếu cơ chế phối hợp hiệu quả.

Những hạn chế ấy cho thấy, phát triển công nghiệp văn hóa không thể chỉ dựa vào tài nguyên văn hóa hay sự năng động của các chủ thể sáng tạo. Cần một hành lang pháp lý đủ đồng bộ để xác lập nguyên tắc, phân định trách nhiệm, tạo cơ chế huy động nguồn lực và bảo đảm các hoạt động sáng tạo được vận hành theo quy luật thị trường, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa cốt lõi.

Đó là cơ sở thực tiễn quan trọng để xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời khắc phục những “khoảng trống”, “điểm nghẽn” của hệ thống pháp luật hiện hành.

Ngày 24/10/2026, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Theo dự thảo trình Quốc hội, dự án Luật gồm 8 chương, 39 điều, tập trung vào 6 nhóm chính sách lớn. Đây là dự án luật mới, được xây dựng theo hướng tạo khung pháp lý chung cho phát triển công nghiệp văn hóa, không thay thế các luật chuyên ngành đã điều chỉnh từng lĩnh vực.

Điểm đáng chú ý trong tư duy xây dựng dự án Luật là tiếp cận công nghiệp văn hóa theo chuỗi giá trị, từ sáng tạo, sản xuất, phân phối, phổ biến đến tiêu dùng và tái đầu tư. Dự thảo không đặt mục tiêu quy định lại những chính sách đã có trong pháp luật chuyên ngành, mà tập trung bổ sung những nội dung còn thiếu, tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện, hạn chế phát sinh thủ tục hành chính mới, tăng cường phân cấp và hậu kiểm. Cách tiếp cận này thể hiện yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý đơn thuần sang kiến tạo môi trường phát triển.

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo

Sáu nhóm chính sách trong dự thảo hướng tới những mắt xích quan trọng của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa: hỗ trợ hạ tầng phục vụ sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ; thu hút, phát triển nguồn nhân lực; phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa; phát triển hệ sinh thái và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; phát triển thị trường; chính sách tài chính, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư.

Dự thảo đề cập việc hỗ trợ hạ tầng phục vụ sáng tạo, phần mềm và nền tảng số hỗ trợ quyền sở hữu trí tuệ, lưu vết quá trình sáng tạo để phục vụ chứng minh, bảo hộ và khai thác thương mại. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với môi trường số, nơi tác phẩm có thể được phổ biến nhanh chóng nhưng cũng đối diện nguy cơ bị sao chép, sử dụng trái phép.

Về nguồn nhân lực, dự thảo đặt ra yêu cầu xây dựng khung năng lực theo vị trí việc làm, có cơ chế thu hút nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia và hỗ trợ đào tạo. Một điểm mới đáng chú ý là định hướng phát triển tổ hợp sáng tạo văn hóa, cụm và khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, cùng các công trình, thiết chế và hạ tầng văn hóa số. Cùng với hạ tầng, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát được đặt ra nhằm tạo không gian cho các mô hình, phương thức kinh doanh và sản phẩm sáng tạo mới.

Đối với thị trường, dự thảo đề cập việc hình thành sàn giao dịch công nghiệp văn hóa, kết nối chủ thể sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ, sản phẩm, nhà đầu tư và người sử dụng; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã; phát triển thương hiệu quốc gia, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Nhóm chính sách tài chính, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư cũng được kỳ vọng tháo gỡ khó khăn về nguồn lực. Cần xác định đúng chủ thể, lĩnh vực, sản phẩm và hiệu quả đầu ra; bảo đảm chính sách phù hợp với pháp luật về thuế, đầu tư, đất đai, ngân sách và các quy định liên quan.

Giải trình tại phiên thảo luận ở hội trường ngày 10/11/2026, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh làm rõ định hướng xác định công nghiệp văn hóa là hoạt động kinh tế dựa trên giá trị văn hóa, sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ, gắn với chuỗi giá trị từ sáng tạo đến tái đầu tư. Việc xây dựng khung pháp lý chung cho các lĩnh vực công nghiệp văn hóa đồng thời phải bảo đảm tính linh hoạt, để Chính phủ có cơ sở lựa chọn lĩnh vực ưu tiên theo từng giai đoạn, tập trung nguồn lực vào những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sức cạnh tranh và sức lan tỏa.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Luật, đồng thời góp ý nhiều nội dung quan trọng như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tiêu chí sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm, chính sách phát triển nhân lực, cơ chế khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ưu đãi đầu tư, phân cấp và cắt giảm thủ tục hành chính.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu phân biệt hoạt động sáng tạo, tạo ra giá trị văn hóa với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông thường; làm rõ tiêu chí nhận diện sản phẩm có bản sắc văn hóa Việt Nam; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Đặc biệt, chính sách ưu đãi cần xác định đúng đối tượng, điều kiện và hiệu quả, tránh cơ chế hỗ trợ tràn lan.

Những nội dung được đại biểu góp ý cho thấy yêu cầu hoàn thiện dự án Luật không chỉ nằm ở việc bổ sung chính sách ưu đãi, mà quan trọng hơn là thiết kế cơ chế thực thi khả thi. Luật cần bảo đảm tính thống nhất với pháp luật về sở hữu trí tuệ, di sản văn hóa, điện ảnh, quảng cáo, đầu tư và các lĩnh vực liên quan; phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chủ thể sáng tạo; đồng thời quy định cụ thể nguồn lực, tiêu chí đánh giá và cơ chế giám sát.

Phát triển công nghiệp văn hóa cũng không thể chỉ đo bằng doanh thu hay số lượng sản phẩm. Giá trị kinh tế phải song hành với bảo tồn bản sắc, bảo đảm quyền sáng tạo và lợi ích của cộng đồng. Khi di sản, nghệ thuật truyền thống, tri thức dân gian được khai thác để tạo ra sản phẩm mới, nghệ nhân và cộng đồng nắm giữ di sản cần được ghi nhận, tham gia và hưởng lợi công bằng.

Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa mang ý nghĩa vượt ra ngoài việc bổ sung một văn bản pháp luật. Đây là bước xây dựng nền tảng thể chế cho một lĩnh vực kinh tế dựa trên sáng tạo, tri thức và bản sắc dân tộc. Khi những “điểm nghẽn” về quyền sở hữu trí tuệ, nguồn lực, hạ tầng và thị trường được tháo gỡ, các chủ thể sáng tạo có thêm điều kiện phát triển, doanh nghiệp có cơ sở đầu tư dài hạn và sản phẩm văn hóa Việt Nam có cơ hội vươn ra thị trường quốc tế.