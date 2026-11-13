Hoàn thiện hành lang pháp lý, phát huy lợi thế giao thông đường thủy

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phiên thảo luận - Ảnh: C.T.V

Thảo luận về dự thảo Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tập trung góp ý hai nội dung.

Về các nguyên tắc trong hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa, đồng chí thống nhất cao với 5 nguyên tắc được quy định trong dự thảo luật. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo cần chú trọng xây dựng các nguyên tắc đặc thù, gắn với lĩnh vực điều chỉnh của luật; tránh lặp lại những nguyên tắc đã được quy định trong Hiến pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh thảo luận tại tổ - Ảnh: C.T.V

Theo đồng chí, thực tế cho thấy, nhiều luật chuyên ngành đã xây dựng các nguyên tắc khá đầy đủ nhưng trong quá trình thực thi chưa được chú trọng đúng mức, thường bị chi phối bởi các quy định cụ thể. Vì vậy, cần bảo đảm các nguyên tắc thực sự phát huy vai trò định hướng, là cơ sở để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận - Ảnh: C.T.V

Về định hướng hợp nhất và phát triển giao thông đường thủy, đồng chí đánh giá việc hợp nhất Bộ luật Hàng hải và Luật Đường thủy nội địa thành một luật chung là định hướng phù hợp. Việt Nam là quốc gia có lợi thế về đường bờ biển và hệ thống giao thông đa dạng, trong khi các tuyến đường bộ ngày càng quá tải, bộc lộ nhiều bất cập, trong khi giao thông đường thủy, nhất là vận tải siêu trường, siêu trọng và vận tải ven biển, vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.

Đồng chí đề nghị, sau khi hoàn thiện hành lang pháp lý, cần quan tâm đầu tư, phát triển mạnh hơn lĩnh vực giao thông đường thủy, cả đường sông và đường thủy ven biển, nhằm giảm tải cho đường bộ, nâng cao hiệu quả vận tải, tiết kiệm chi phí và bảo đảm tính thông suốt trong quản lý nhà nước. Hệ thống cảng biển Bắc-Trung-Nam hiện đã được đầu tư tương đối bài bản, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển đồng bộ lĩnh vực hàng hải và đường thủy trong thời gian tới.