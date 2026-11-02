Hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 2/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 4 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Trao đổi bên lề Quốc hội, một số đại biểu đưa ra nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, mang tính xây dựng xung quanh việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng.

* Hoàn thiện hành lang pháp lý hiến, ghép mô tạng

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) trả lời phỏng vấn. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Quan tâm tới dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) đánh giá cao tinh thần chủ động, kịp thời của Chính phủ và Bộ Y tế trong việc tiếp thu, hoàn thiện thể chế. Đại biểu nhấn mạnh việc sửa đổi Luật lần này đã tiệm cận tối đa các tiêu chuẩn, hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quy ước Istanbul cũng như Nghị quyết WHA77.4 năm 2024 của WHO.

Theo đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động hiến, ghép mô tạng là phải bảo đảm tính tự nguyện tuyệt đối của người cho và sự cần thiết của người nhận. Pháp luật cần quy định chặt chẽ, bịt kín mọi kẽ hở nhằm nghiêm cấm hoạt động thương mại hóa, hoạt động lợi dụng du lịch để ghép tạng hoặc hành vi lợi dụng sự phụ thuộc về kinh tế, tình cảm gia đình để cưỡng ép lấy tạng trái phép.

Ghi nhận Bộ Y tế đã tiếp thu sát thực tế các quy định bảo vệ người cho dưới 18 tuổi (chỉ giới hạn ở hiến mô tái sinh như máu, tế bào gốc, da... cho anh chị em ruột trong gia đình khi không có nguồn người lớn phù hợp), tôn trọng tuyệt đối ý chí của cá nhân trước khi qua đời,

đại biểu cũng kiến nghị thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về hiến, ghép tạng công khai, minh bạch và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để ngăn chặn triệt để các hành vi trục lợi.

*Đột phá thể chế và phân cấp mạnh mẽ: Động lực thu hút đầu tư chất lượng cao

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) trả lời phỏng vấn. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Đánh giá về các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế và thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Dẫn chứng từ hiệu quả của Khu kinh tế Dung Quất hay mô hình liên kết vùng và khu kinh tế chuyên biệt tại Hải Phòng, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định việc Quốc hội xem xét sửa đổi các quy định về đầu tư với khái niệm "ưu đãi đặc biệt" sẽ tạo khung khổ pháp lý vững chắc cho các địa phương bứt phá.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn lưu ý, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải gắn liền với phát triển bền vững. Việt Nam kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy các dự án công nghệ lạc hậu, đồng thời phải tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tiếp nhận chuyển giao công nghệ, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo về khâu tổ chức thực hiện, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề xuất đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả (KPI) rõ ràng và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, nguồn nhân lực và năng lượng để sẵn sàng đón nhận cơ hội từ các sự kiện đối ngoại lớn như APEC, đưa kinh tế đất nước tăng trưởng nhanh và bền vững./.