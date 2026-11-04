Hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao chất lượng cảnh báo thiên tai

Hoàn thiện cơ chế cảnh báo và khai thác dữ liệu

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng hồ sơ chính sách dự án Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi) với 3 nhóm chính sách. Chính sách 1: Đổi mới quản lý, phát triển, khai thác mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn đáp ứng tự động hóa; chính sách 2: Hiện đại hóa hoạt động dự báo khí tượng thủy văn hướng tới cảnh báo tác động gắn với quản lý rủi ro thiên tai; chính sách 3: Xã hội hóa, đa dạng hoá các nguồn lực cho hoạt động khí tượng thủy văn.

Việc sửa đổi luật nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất về tổ chức, quản lý, phát triển hệ thống quan trắc, kết cấu hạ tầng và hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo hướng hiện đại, tự động hóa, ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội; nâng cao năng lực, chất lượng dự báo tác động, giám sát biến đổi khí hậu, chia sẻ dữ liệu và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Quang cảnh buổi thẩm định.

Phát biểu tại buổi thẩm định, ông Vũ Tuấn Anh, Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, trong báo cáo tổng kết thi hành luật và báo cáo rà soát đã phản ánh tình trạng tại nhiều vùng trọng điểm thiên tai như miền núi phía Bắc, trung du và miền Trung, thông tin cảnh báo có thời điểm bị gián đoạn do nghẽn mạng viễn thông hoặc người dân không có thiết bị thông minh để tiếp nhận thông tin. Do đó cần bổ sung vào chính sách các quy định nhằm luật hóa nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông trong việc bắt buộc gửi tin nhắn cảnh báo khi xảy ra thiên tai khẩn cấp.

Đồng thời, cần đa dạng hóa các kênh truyền tin khẩn cấp, kết hợp giữa tin nhắn điện thoại với hệ thống loa truyền thanh thông minh cấp xã, ứng dụng di động và mạng lưới ứng phó tại cộng đồng, cơ sở. Đặc biệt, cần quy định việc dịch các thông tin cảnh báo sang tiếng dân tộc thiểu số tại những địa bàn trọng điểm, bảo đảm người dân có thể tiếp nhận, hiểu và chủ động ứng phó với thiên tai.

Bên cạnh đó, ông Vũ Tuấn Anh cho rằng, cần quy định rõ khung pháp lý để phân định giữa dịch vụ khí tượng thủy văn công ích, cung cấp miễn phí cho người dân và dịch vụ khí tượng thủy văn thương mại chuyên sâu theo cơ chế giá thỏa thuận. Đồng thời, cần luật hóa quy trình Nhà nước đấu thầu, đặt hàng, mua lại dữ liệu quan trắc do khu vực tư nhân đầu tư. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cơ chế cho phép các đơn vị công lập liên doanh, liên kết với doanh nghiệp công nghệ để phát triển các ứng dụng số, khai thác hiệu quả dữ liệu khí tượng thủy văn.

Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo

Phát biểu kết luận thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nêu rõ, việc sửa đổi Luật Khí tượng thủy văn cần giải quyết thấu đáo những vấn đề thực tiễn đặt ra, đồng thời bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; hướng đến khả năng áp dụng cao trong thực tiễn, tạo điều kiện để các đối tượng chịu tác động và các thành phần kinh tế có thể tham gia thực hiện.

Đối với chính sách 1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng cần quy định bao quát được các vấn đề về quản lý, đầu tư phát triển mạng lưới, số hóa và kết nối dữ liệu, trong đó lưu ý số hóa không đơn thuần là tự động hóa. Hệ thống phải đáp ứng yêu cầu hiện đại, có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, cần rà soát toàn bộ dữ liệu đã được thu thập, đo đạc để xác định những dữ liệu nào đã được số hóa, những dữ liệu nào chưa được số hóa, nhất là các dữ liệu liên quan đến khí tượng, thủy văn hiện vẫn còn được lưu trữ dưới dạng biểu đồ, tài liệu truyền thống.

Bên cạnh đó, hồ sơ chính sách cần đánh giá rõ nhu cầu nguồn lực, phương thức đầu tư và quản lý hệ thống; xác định phần việc do Nhà nước đầu tư, phần việc có thể huy động nguồn lực xã hội. Đồng thời, cần xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm các mục tiêu của chính sách có thể thực hiện được trong thực tế.

Đối với chính sách về nâng cao chất lượng hoạt động dự báo khí tượng thủy văn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng, cần nghiên cứu cách tiếp cận theo hướng chuyên nghiệp hóa hoạt động dự báo khí tượng thủy văn, hướng tới cảnh báo tác động gắn với quản lý rủi ro thiên tai. Việc chuyên nghiệp hóa hoạt động dự báo không chỉ liên quan đến yêu cầu kỹ thuật mà còn gắn với nguồn nhân lực, tổ chức thực hiện và các điều kiện bảo đảm.

Tại buổi thẩm định các thành viên hội đồng cho rằng, qua đánh giá cho thấy còn có những vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý và các điều kiện đặc thù về kỹ thuật tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó cần tiếp tục rà soát tổng thể để có giải pháp phù hợp; cần có chính sách ưu tiên đào tạo, sử dụng và phát huy nguồn nhân lực tại chỗ...