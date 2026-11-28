Từ áp lực thị trường đến tư duy tối ưu: Dùng ít hơn, bền hơn và đưa vật liệu trở lại chu trình sản xuất

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, xanh hóa và tuần hoàn tài nguyên đã trở thành “giấy thông hành” để doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu. Liên minh châu Âu (EU) triển khai Thỏa thuận Xanh châu Âu với yêu cầu khắt khe về tỷ lệ vật liệu tái chế và kiểm soát dấu chân carbon; Nhật Bản ưu tiên truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi; Hoa Kỳ coi tiêu chuẩn ESG và bao bì tái chế là điều kiện tiên quyết của các nhà mua hàng. Điểm chung của các thị trường này là trách nhiệm của nhà sản xuất được tính trên toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Trước áp lực đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động đổi mới công nghệ, biến trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) thành lợi thế cạnh tranh. Trong các ngành sản xuất, ngành giấy là điểm sáng khi mỗi năm thu hồi và tái sử dụng gần 7 triệu tấn giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất bao bì. Sự chuyển dịch này gắn liền với đổi mới thiết bị: nếu trước đây một cơ sở nhỏ cần 5 đến 15 lao động vận hành dây chuyền ở tốc độ 70 đến 100 m/phút, thì nay các dây chuyền tự động hóa đạt sản lượng gấp 50 đến 70 lần, đồng thời tích hợp hệ thống xử lý nước thải, khí thải tuần hoàn, giảm tối đa lượng nước tiêu thụ.

Đến nhà máy của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tại Khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, dễ dàng cảm nhận nhịp vận hành khẩn trương của một mô hình kinh tế tuần hoàn kiểu mẫu. Để thực hiện trách nhiệm EPR, doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền tái chế giấy và bao bì carton công nghệ cao, mỗi ngày cho ra 1.000 tấn sản phẩm từ 100% nguyên liệu tái chế, dễ phân hủy sinh học.

Ông Lê Bá Phương, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các giải pháp kinh tế tuần hoàn, sử dụng 100% nguyên liệu từ phế liệu, không dùng bột gỗ nguyên sinh. Song song đó, doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái, giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí năng lượng mỗi năm”. Nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại những thị trường khó tính như EU và Hoa Kỳ.

Sản xuất bao bì carton từ 100% nguyên liệu tái chế tại Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

Rời Vĩnh Long, đến nhà máy sản xuất lốp xe của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina), tinh thần tuần hoàn lại hiện diện ở những khâu tưởng như rất nhỏ. Tại đây, màng hơi là vật tư quyết định chất lượng định hình lốp xe, nhưng trước đây thường xuống cấp khi chưa đạt 50 chu kỳ sử dụng, dễ gây nếp gấp và phát sinh lốp phế phẩm.

Bám sát dây chuyền thực tế, anh Nguyễn Đức Quý, Trưởng ca sản xuất, đã đề xuất giảm kích thước màng hơi cho phù hợp từng cỡ lốp (dùng màng hơi B7003 thay B7501 cho lốp 7.50-16; màng B7501 thay B8251 cho lốp 8.25-16). Sáng kiến ngay tại mặt bằng sản xuất này đã kéo dài tuổi thọ màng hơi lên 220 đến 280 chu kỳ, giảm đáng kể thời gian dừng máy, hạn chế phế phẩm và làm lợi cho doanh nghiệp hơn 200 triệu đồng.

Công nhân kỹ thuật kiểm tra màng hơi và khuôn lưu hóa lốp xe của Casumina.

Từ Đông Hải Bến Tre đến Casumina, thực tế cho thấy kinh tế tuần hoàn không chỉ là câu chuyện tái chế ở cuối đường ống, mà là tư duy tối ưu từng mắt xích: dùng ít hơn, dùng bền hơn và đưa vật liệu trở lại chu trình sản xuất đúng thời điểm.

Điểm nghẽn từ khoảng trống pháp lý

Thực tế dù đã có những mô hình tiên phong biến phế liệu thành nguyên liệu, biến chất thải thành tài nguyên và giữ vững thị trường xuất khẩu, ngành công nghiệp tái chế vẫn còn nhiều khoảng trống. Nhiều doanh nghiệp còn e ngại mở rộng đầu tư, bởi điểm nghẽn cốt lõi hiện nay không nằm ở công nghệ, mà ở việc hệ thống pháp luật chưa theo kịp thực tiễn sản xuất, đặc biệt là ranh giới chưa rõ ràng giữa “chất thải” và “sản phẩm”.

Phân tích về rào cản này, ông Nguyễn Thi, Giảng viên chính Bộ môn Pháp luật, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nhận định: pháp luật hiện hành đã mở hướng cho phép một số loại chất thải, phế liệu làm nguyên liệu đầu vào sản xuất khi đáp ứng điều kiện. Tuy nhiên, nhiều dòng thải vẫn thiếu tiêu chí kỹ thuật cụ thể để xác định thời điểm chuyển từ đối tượng quản lý là “chất thải” sang “sản phẩm, hàng hóa”.

Ông Nguyễn Thi, Giảng viên chính Bộ môn Pháp luật, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Khoảng trống pháp lý này khiến doanh nghiệp phải chọn phương án an toàn thay vì tối ưu. Nhiều dòng thải đủ điều kiện kỹ thuật để tái sử dụng, nhưng doanh nghiệp vẫn phải tốn chi phí thuê đơn vị chức năng xử lý vì e ngại rủi ro pháp lý. Đơn cử trong ngành giấy, đại diện Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) phản ánh, lượng tro, xỉ phát sinh từ nồi hơi đốt than hoặc sinh khối tại các nhà máy đang gặp bế tắc do thiếu quy chuẩn hướng dẫn cụ thể để đưa vào sản xuất vật liệu xây dựng hay san lấp mặt bằng.

Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu đầu vào và thị trường đầu ra cũng còn nhiều bất cập. Cụ thể như áp lực nguồn cung và vốn ký quỹ, do tỷ lệ thu gom, phân loại trong nước còn hạn chế, ngành giấy hiện phải nhập khẩu khoảng 50% giấy phế liệu làm nguyên liệu. Trong khi đó, mức ký quỹ nhập khẩu phế liệu hiện hành là 15%, 18% hoặc 20% giá trị lô hàng, tạo áp lực lớn về vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là sự thiếu liên kết từ thị trường thứ cấp, cụ thể hiện hạ tầng logistics cho thu gom hiện chưa đồng bộ, dẫn đến nghịch lý, cơ sở tái chế loay hoay tìm đầu ra ổn định, trong khi nhà máy sản xuất lại thiếu nguồn nguyên liệu thứ cấp đạt chuẩn. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; cơ chế tái đầu tư nguồn lực này để nâng cấp hạ tầng thu gom, hỗ trợ công nghệ tái chế cần được vận hành minh bạch, kịp thời và sát thực tế hơn.

Hoàn thiện hành lang pháp lý: “Gọi đúng tên”, tạo thị trường đầu ra ổn định để khơi thông nguồn lực

Để chất thải thực sự trở thành tài nguyên, yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tiễn sản xuất là xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch và có tính dự báo cao, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn. Trước hết, cần khẩn trương ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hướng dẫn kỹ thuật chi tiết cho từng dòng thải đặc thù như tro, xỉ nồi hơi, bụi lò, xỉ lò, giấy và bao bì phế liệu... Quy định cần xác lập rõ điều kiện “chấm dứt tư cách chất thải”, thời điểm vật liệu sau xử lý được công nhận là hàng hóa thương mại cũng như trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan. Việc Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) bổ sung quy định chất thải, vật liệu tái chế đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được quản lý như sản phẩm, hàng hóa là bước tiến quan trọng để lấp khoảng trống pháp lý này.

Thứ hai, cần tạo thị trường đầu ra ổn định thông qua các công cụ chính sách của Nhà nước. Theo ông Nguyễn Thi, bên cạnh việc ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế trong các dự án đầu tư công, cần sớm ban hành lộ trình tỷ lệ vật liệu tái chế trong sản phẩm, hàng hóa cho từng nhóm sản phẩm, tiệm cận tiêu chuẩn xanh của các thị trường xuất khẩu lớn. Khi có lộ trình rõ ràng và lực đỡ từ mua sắm công, doanh nghiệp mới có cơ sở tính toán đầu tư công nghệ và vùng nguyên liệu.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả thực thi EPR theo hướng chuyên nghiệp hóa. Các tổ chức trung gian được ủy quyền (PRO) cần được đặt ở vị trí trung tâm để điều phối đồng bộ ba dòng chảy của hệ thống thu gom, tái chế: dòng vật liệu, dòng tiền và dòng dữ liệu. Đồng thời, cần có cơ chế đưa lực lượng thu gom phi chính thức vào chuỗi giá trị chính quy, bảo đảm chuyển đổi công bằng và nâng cao tỷ lệ thu hồi tại nguồn. Nguồn tài chính từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và các gói tín dụng xanh cũng cần được khơi thông để hỗ trợ hạ tầng tái chế quy mô công nghiệp.

Sơ đồ mô hình điều phối EPR trong đó PRO được đặt ở vị trí trung tâm.

Thứ tư, tháo gỡ rào cản tài chính và mở không gian thử nghiệm cho đổi mới sáng tạo. Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho công nghệ, sản phẩm tái chế mới sẽ tạo “bệ phóng” an toàn cho các sáng kiến xanh. Cùng với đó, cơ quan quản lý cần rà soát, điều chỉnh mức ký quỹ nhập khẩu giấy phế liệu theo hướng vừa kiểm soát chặt rủi ro môi trường, vừa bảo đảm dư địa tài chính cho doanh nghiệp sản xuất chân chính. Trong dài hạn, Nhà nước cũng cần đóng vai trò “nhà đầu tư mồi” trong phát triển hạ tầng xử lý, tái chế hiện đại, giảm áp lực khai thác tài nguyên nguyên sinh.

Về định hướng quản lý nhà nước, đại diện Cục Môi trường nhấn mạnh sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “thu gom, xử lý cuối đường ống” sang “quản lý tổng hợp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn”. Cải cách thủ tục hành chính đi đôi với tăng cường hậu kiểm, giám sát dựa trên mức độ rủi ro và cơ sở dữ liệu số, qua đó đề cao tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp trong phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm.

Từ những cuộn giấy tái chế rời dây chuyền vươn ra thị trường toàn cầu, đến sáng kiến kéo dài gấp nhiều lần tuổi thọ một chi tiết cao su ngay tại phân xưởng, thực tiễn đã chứng minh sức sáng tạo và khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt. Khi pháp luật “gọi đúng tên” mở khóa đúng cách cho vật liệu tái chế, dòng chảy tài nguyên sẽ được khơi thông, biến thách thức môi trường thành động lực cho nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.