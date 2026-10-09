Hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm thi hành Luật Xuất bản từ năm 2027

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1953/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, nhằm bảo đảm các quy định mới được thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Rà soát văn bản, phổ biến quy định mới của Luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số 17/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật xác định cụ thể các nhiệm vụ, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan, tổ chức liên quan. Mục tiêu là tổ chức thi hành Luật kịp thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất bản.

Theo Kế hoạch, Bộ VHTT&DL và UBND các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, cơ quan báo chí, Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; biên soạn, đăng tải tài liệu phổ biến pháp luật trên các cổng thông tin điện tử và phương tiện thông tin đại chúng.

Tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, sáng 24/8/2026, Quốc hội đã bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Ảnh: Media Quốc hội

Công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thi hành được triển khai từ năm 2026 và các năm tiếp theo, tập trung vào cuối năm 2026, trước thời điểm Luật có hiệu lực; đồng thời cập nhật khi các văn bản hướng dẫn được ban hành.

Các cơ quan cũng tổ chức tập huấn những nội dung mới, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, xử lý tình huống nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đối tượng tập huấn gồm cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất bản, người làm việc tại nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành và các đối tượng liên quan.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là rà soát, đối chiếu từng điều, khoản của Luật với các văn bản hiện hành trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; xác định nội dung tiếp tục áp dụng, nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Bộ VHTT&DL chủ trì thực hiện, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan. Các bộ, ngành, địa phương phải gửi kết quả rà soát trước ngày 15/10/2026 để tổng hợp trong tháng 10/2026.

Hoàn thiện văn bản hướng dẫn, công khai thủ tục hành chính

Kế hoạch yêu cầu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật từ ngày 1/3/2027.

Cụ thể, Bộ VHTT&DL chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, thay thế Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013. Dự thảo nghị định được trình Chính phủ trong tháng 12/2026.

Bộ này cũng chủ trì xây dựng, ban hành thông tư thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT, đã được sửa đổi, bổ sung, với thời hạn hoàn thành trong tháng 1/2027. Trong khi đó, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, ban hành thông tư quy định chế độ thù lao đối với người đọc, kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu, thay thế Thông tư liên tịch số 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT, cũng trong tháng 1/2027.

Bên cạnh đó, Bộ VHTT&DL cùng UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát, công bố, công khai các thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; cập nhật cơ sở dữ liệu, quy trình nội bộ và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, chuẩn bị điều kiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ và giải quyết các trường hợp chuyển tiếp.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện tiếp nhận, phân loại, xử lý đề nghị hướng dẫn áp dụng pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền, trình tự, thời hạn quy định. Việc công khai văn bản hướng dẫn và kết quả hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện theo quy định, góp phần bảo đảm Luật được triển khai thống nhất, hiệu quả trên thực tế.