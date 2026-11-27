Trên tuyến Lý Thái Tổ, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại.

Chỉnh trang vỉa hè

Những ngày giữa tháng 11, trên tuyến Lê Duẩn - Lý Thái Tổ, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại. Nhiều đoạn vỉa hè được lát mới, bó vỉa và các ô trồng cây cơ bản hoàn thành. Tại khu vực dải phân cách giữa, công nhân tiếp tục thay thế bó vỉa, xử lý những hạng mục cuối cùng.

Dự án chỉnh trang vỉa hè đường Lê Duẩn có tổng mức đầu tư 35,452 tỷ đồng, chiều dài khoảng 3,3km, vỉa hè rộng từ 1,5 - 3m, đi qua địa bàn hai phường Phú Xuân và Hương An. Theo thiết kế, đoạn Lê Duẩn, từ cầu Dã Viên đến cầu An Hòa được lát vỉa hè bằng đá granite, kết hợp bó vỉa, rãnh vỉa bê tông xi măng và các ô trồng cây bo đá granite. Đoạn Lý Thái Tổ, từ cầu An Hòa đến cống Chém sử dụng gạch terrazzo để lát vỉa hè.

Ông Trần Quốc Phú Hưng, phụ trách Phòng Quản lý công viên và Kinh doanh, Trung tâm Công viên Cây xanh TP. Huế cho biết, trước khi triển khai dự án, nhiều đoạn vỉa hè lát gạch con sâu đã xuống cấp, bó vỉa và hệ thống thoát nước cũng bị hư hỏng. Việc chỉnh trang nhằm khắc phục những bất cập này, đồng thời hoàn thiện hành lang an toàn giao thông và mở rộng mặt đường tại một số vị trí.

Ngoài lát lại vỉa hè, dự án còn cải tạo hệ thống mương, hố ga thoát nước theo cao độ mới; mở rộng mặt đường phía đường sắt, đoạn giáp cầu An Hòa. Hệ thống chiếu sáng được bổ sung 17 cột điện tại khu vực công viên An Hòa phía giáp đường ray và 4 cột điện trên tuyến Lê Duẩn. Các hạng mục sơn vạch kẻ đường, tổ chức giao thông cũng được triển khai. “Cây xanh dọc tuyến được thay thế, trồng bổ sung với khoảng 150 cây, gồm sao đen, nhạc ngựa và phượng đỏ. Sau khi trồng, Trung tâm tiếp tục chăm sóc để cây phát triển, tạo bóng mát và duy trì cảnh quan hai bên đường”, ông Hưng thông tin.

Bảo đảm tiến độ

Thi công trên tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông thường xuyên, các đơn vị phải phân chia khu vực, tổ chức thi công phù hợp để vừa bảo đảm tiến độ, vừa duy trì giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Ông Lê Quang Hòa, chuyên viên quản lý dự án thuộc đơn vị tư vấn quản lý dự án cho biết, phần lớn khối lượng công việc đã hoàn thành, hiện chỉ còn hạng mục dải phân cách giữa và một số phần việc hoàn thiện. Do tuyến đường vẫn duy trì lưu thông trong quá trình thi công, các tổ, đội được bố trí theo từng khu vực nhằm bảo đảm an toàn.

Theo đại diện nhà thầu, dự án được triển khai từ tháng 3/2026. Trong quá trình thi công, việc di dời cây xanh hiện trạng, nhất là những cây lâu năm mất nhiều thời gian để xử lý và điều chỉnh phương án thay thế. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tăng cũng tạo thêm áp lực cho đơn vị thi công.

Đến nay, khối lượng thực hiện đạt trên 90%. Những phần việc còn lại chủ yếu là thay thế bó vỉa dải phân cách và sơn vạch kẻ đường. Nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, phấn đấu cơ bản hoàn thành công trình cuối tháng 11/2026, bảo đảm thời gian chuẩn bị bàn giao theo hợp đồng dự kiến khoảng cuối tháng 12/2026.

Không chỉ cải thiện diện mạo tuyến đường, công trình còn đáp ứng mong đợi của người dân sinh sống dọc hai bên tuyến. Trước đây, nhiều đoạn vỉa hè bị bong tróc, sạt lở, mặt nền không bằng phẳng, gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là đối với người đi bộ.

Ông Phạm Thanh Liên, người dân sống trên đường Lê Duẩn bày tỏ: “Trước đây nhiều đoạn vỉa hè bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ. Việc sửa chữa, nâng cấp giúp tuyến đường khang trang hơn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và cải thiện cảnh quan khu vực”.