Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra trụ nước chữa cháy tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Sơn La.

Công an tỉnh chủ động tham mưu triển khai quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy (PCCC); phối hợp tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách ưu tiên đầu tư, huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư chưa bảo đảm điều kiện giao thông và nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, cho biết: Bám sát Đề cương điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đơn vị đã tham mưu với Công an tỉnh rà soát, chuẩn bị dữ liệu phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch. Các nội dung tập trung vào 4 nhóm hạ tầng trọng tâm, gồm: Mạng lưới trụ sở, doanh trại và công trình PCCC; hệ thống cấp nước chữa cháy; giao thông phục vụ chữa cháy, CNCH; thông tin liên lạc, truyền tin báo cháy, cơ sở dữ liệu và chỉ huy điều hành.

Lực lượng PCCC và CNCH diễn tập phương án PCCC tại Công ty Điện lực Sơn La.

Trên địa bàn tỉnh hiện có trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và 8 Đội Chữa cháy và CNCH khu vực, được bố trí tại 8 vị trí, với tổng diện tích đất khoảng 5,53 ha. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chỉ đạo các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực phối hợp với Công an cấp xã, cơ quan chuyên môn và đơn vị quản lý hạ tầng thu thập tài liệu quy hoạch, đánh giá hiện trạng, nhu cầu đầu tư cũng như quỹ đất. Các vị trí cần giữ nguyên, nâng cấp, mở rộng hoặc bổ sung đều được thống kê chi tiết để tham mưu UBND cấp xã tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh cũng được chú trọng đầu tư. Tính đến ngày 13/11/2026, lực lượng chức năng đã khảo sát, cập nhật 3.796 dữ liệu nguồn nước lên ứng dụng GSAFE nhằm phục vụ tra cứu, xây dựng phương án và chỉ huy chữa cháy. Hiện nay, Công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án lắp đặt 995 trụ nước chữa cháy trên mạng cấp nước tập trung tại 8 phường và 11 xã, dự kiến triển khai giai đoạn 2027-2028.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra trang thiết bị, phương tiện chữa cháy.

Đối với hạ tầng giao thông, lực lượng Công an đã hướng dẫn các địa phương kiểm tra, thống kê các tuyến đường hẹp, ngõ sâu, đường cụt, cầu yếu, dốc cao, thiếu điểm quay đầu xe và các lối tiếp cận nguồn nước để xây dựng phương án xử lý phù hợp. Cùng với đó, duy trì hiệu quả hệ thống tiếp nhận tin báo và chỉ huy tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và các Đội khu vực. Đến nay, toàn tỉnh có 740 cơ sở ký hợp đồng và 579 cơ sở đã trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy. Về bảo đảm phương tiện, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an và của tỉnh, Công an tỉnh đã tiếp nhận 5 xe ô tô, 1 xe CNCH, 5 máy bơm chữa cháy cùng nhiều thiết bị liên lạc, bảo hộ chuyên dụng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới trụ sở và năng lực thường trực chiến đấu cho lực lượng PCCC và CNCH.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn đối mặt với không ít khó khăn, một số địa bàn thiếu quỹ đất thuận lợi để bố trí công trình PCCC; bán kính bảo vệ của mạng lưới đội khu vực chưa đảm bảo về khoảng cách và thời gian tiếp cận. Đại tá Lê Đức Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện việc rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu điều chỉnh 4 nhóm hạ tầng PCCC trên địa bàn 75 xã, phường. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND cấp xã và đơn vị quản lý hạ tầng để rà soát quỹ đất, dữ liệu bản đồ, khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, từ đó xác định thứ tự ưu tiên đầu tư và trách nhiệm của từng cơ quan thực hiện.

Diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn cấp tỉnh tại khu đô thị Vincom Plaza.

Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy có ý nghĩa quan trọng trong chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch sát với thực tế và huy động đồng bộ các nguồn lực đang giúp Sơn La từng bước hoàn thiện hạ tầng PCCC, nâng cao khả năng ứng phó, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.