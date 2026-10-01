Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển Hòa Lạc

Tuy nhiên, sự phát triển của khu công nghệ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Hạ tầng xã hội, giao thông và điều kiện sống còn thiếu đồng bộ; liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và thị trường chưa đủ mạnh. Những hạn chế này cho thấy Hòa Lạc không thể tiếp tục phát triển theo cách tiếp cận cũ, chủ yếu dựa vào quỹ đất và thu hút dự án sản xuất, trong khi các điều kiện để hình thành một đô thị khoa học-công nghệ chưa được đầu tư tương xứng. Vì vậy, thành phố đang đặt lại bài toán phát triển Hòa Lạc theo hướng căn bản hơn, trong đó khả năng thu hút và giữ chân nhân lực là một thước đo quan trọng của đô thị khoa học-công nghệ.

Trong bối cảnh đó, đầu tư hạ tầng dịch vụ, nhà ở, khách sạn và Trung tâm hội nghị quốc tế tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc là bước đi phù hợp. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.169 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 4 ha, gồm khách sạn 4 sao khoảng 275 phòng, Trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, không gian thương mại, văn phòng và khoảng 324 căn hộ cho thuê.

Muốn thu hút chuyên gia, nhà khoa học và các tập đoàn công nghệ lớn, một khu công nghệ cao cần có hệ thống lưu trú, làm việc, hội họp và dịch vụ thiết yếu tương xứng. Các công trình này sẽ bổ sung không gian phát triển cho Hòa Lạc, tạo điều kiện tổ chức hội nghị công nghệ, các cuộc gặp gỡ giữa chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp; qua đó thúc đẩy kết nối về đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hợp tác kinh doanh. Đây cũng có thể là nền tảng để từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế hội nghị, hội thảo và sự kiện quốc tế gắn với khoa học-công nghệ.

Hòa Lạc đang đứng trước yêu cầu tổ chức lại hệ sinh thái phát triển theo hướng đồng bộ. Thành phố định hướng thu hút nhân lực chất lượng cao, các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm R&D và tập đoàn công nghệ lớn; đồng thời hoàn thiện giao thông, hạ tầng số, năng lượng xanh, dịch vụ, thương mại và lưu trú. Tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao-Hòa Lạc dài khoảng 39,6 km, được kỳ vọng hình thành kết nối mới giữa Hòa Lạc với trung tâm Thủ đô và các không gian phát triển phía tây thành phố.

Khi hạ tầng khoa học-công nghệ được đặt cạnh hạ tầng giao thông, nhà ở, dịch vụ, thương mại, lưu trú và các thiết chế xã hội, Hòa Lạc mới có điều kiện chuyển từ một khu công nghệ cao sang một đô thị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục, khu thương mại tự do như đã được định vị trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.