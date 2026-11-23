Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Duy Anh - TTXVN

Ngày 23/11, phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã tổ chức khởi công hai công trình: Dự án xây dựng Trường THPT Mạc Thị Bưởi và Dự án xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên. Đây là những công trình có ý nghĩa trong việc hoàn thiện hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và kết nối giao thông trong khu vực.

Trong định hướng phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, bên cạnh việc quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, chỉnh trang hạ tầng, tại phường Vĩnh Tuy luôn xác định giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu. Việc chuẩn bị khởi công xây dựng Trường THPT Mạc Thị Bưởi thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với sự nghiệp trồng người, đồng thời mở ra thêm cơ hội học tập cho con em trên địa bàn và khu vực lân cận.

Đại diện lãnh đạo thành phố phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Duy Anh - TTXVN

Dự án xây dựng Trường THPT Mạc Thị Bưởi có diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 5.842m². Công trình được xây mới 2 khối nhà có tầng hầm chung, liên kết với nhau bằng hành lang cầu; trong đó, khối nhà 5 tầng bố trí khối hành chính quản trị, khối lớp học, khối hỗ trợ học tập và một phần khối phụ trợ; khối nhà 4 tầng bố trí nhà đa năng và một phần khối phụ trợ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 236 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Dự án xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên có chiều dài gần 720 m, điểm đầu tại nút giao đường Tam Trinh với đường Lĩnh Nam, điểm cuối thuộc khu đô thị mới Ao Mơ. Tuyến đường có mặt cắt rộng 30m, gồm các hạng mục nền, mặt đường, hè đường, cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, điện chiếu sáng và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 516 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Đại diện lãnh đạo phường Vĩnh Tuy tại lễ khởi công 2 dự án. Ảnh: Duy Anh - TTXVN

Bà Đào Thị Minh Thu ­(Tổ trưởng Tổ dân phố 36 chung cư Sunshine Palace, ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết: Sau khi dự án đường Tam Trinh đến điểm giao cắt Minh Khai, Vĩnh Tuy và Yên Duyên được phê duyệt, triển khai, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền để người dân nắm được những lợi ích của dự án này là đem lại giao thông thuận tiện, thông thoáng cho người dân trong khu vực. Về cơ bản, đa phần người dân ủng hộ dự án này, tuy nhiên cũng có một số ý kiến góp ý về công tác giải phóng mặt bằng, đề nghị Nhà nước, thành phố và phường Vĩnh Tuy có những chính sách ưu đãi hơn với những người có công với cách mạng, với những hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đồng thời, mong muốn được tái định cư, ổn định nơi ăn chốn ở cho người dân trước khi giải phóng mặt bằng.

Là một trong những hộ dân trong diện bàn giao đất để giải phóng mặt bằng dự án đường Tam Trinh - Yên Duyên, ông Nguyễn Ngọc Huân (số nhà 12, ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi có 1 ngôi nhà 4 tầng và diện tích 75 m2 đất. Sau khi đo đạc, kiểm đếm thì gia đình tôi bị thu hồi 73 m2 đất. Còn lại 2 m² đất, tôi nghĩ cách tốt nhất là mình sẽ trao cho Nhà nước 2 m2 này. Bởi đằng sau nhà tôi còn rất nhiều nhà, bây giờ mà tôi để một cái bức tường, một cái diện tích nhỏ nó che chắn bà con thì cũng không hay. Do vậy, tôi đã sẵn sàng bàn giao lại toàn bộ diện tích 75 m2 đất này cho Nhà nước”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 2 công trình. Ảnh: Duy Anh - TTXVN

Đánh giá về cung cấp thông tin minh bạch và hỗ trợ bà con tìm hiểu về dự án rất tận tình của chính quyền phường Vĩnh Tuy, bà Đỗ Thị Quyên (số nhà 12A, ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy) cũng bày tỏ nguyện vọng nắm được cụ thể hơn nữa về cơ chế, chính sách đối với các trường hợp đặc thù. Cụ thể, đối với trường hợp của gia đình bà còn lại hơn 10m2 sau khi bàn giao diện tích phục vụ giải phòng mặt bằng thì sẽ được giải quyết như thế nào? Được xây dựng hay nhận đền bù, nhận nhà chung cư? Bà mong chính quyền sớm thông tin để bà và gia đình chủ động chuẩn bị cho các kế hoạch tiếp theo.

Hai công trình này được khởi công sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao điều kiện học tập, phát triển giáo dục và tăng cường kết nối giao thông trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và nhu cầu của người dân.