Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực cho Ngọc Lặc phát triển

Đường giao thông cụm dân cư Cao Xuân, thôn Vân Hòa, xã Ngọc Lặc đang hoàn thiện.

Dự án “Đường giao thông phố Cao Xuân, thị trấn Ngọc Lặc” (nay là đường giao thông cụm dân cư Cao Xuân, thôn Vân Hòa, xã Ngọc Lặc) đang được đơn vị thi công thực hiện, khối lượng đạt trên 90%. Tuyến đường dài gần 800m, đi qua khu dân cư và diện tích đất sản xuất của thôn, đấu nối với Quốc lộ 15A. Trước đây, tuyến đường này là đường đất, rộng từ 1,5 - 2m, vừa phục vụ dân sinh vừa là tuyến vận chuyển nông, lâm sản của người dân. Do đường hẹp, dốc và xuống cấp nên vào mùa mưa, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Phạm Văn Hà, trưởng thôn Vân Hòa, khi được Nhà nước đầu tư nâng cấp, người dân rất phấn khởi. Khi xã, thôn vận động hiến đất mở rộng đường, 100% hộ dân có đất liên quan đều đồng tình, tự nguyện hiến đất. Đến nay, tuyến đường đã hoàn thành phần nền, đang chuẩn bị thảm nhựa, nền đường rộng 9,1m, mặt đường rộng 7,5m.

Không chỉ tuyến đường cụm dân cư Cao Xuân, thôn Vân Hòa còn có dự án đường giao thông phố Vân Hòa (nay là cụm dân cư Vân Hòa) dài 684,1m. Tuyến đường chưa thi công nhưng theo thiết kế, mặt đường được mở rộng từ 3m lên 5,5m, nền đường từ 5m lên 7,1m. Để tạo mặt bằng thực hiện dự án, thôn đã vận động 31 hộ dân có nhà ở dọc tuyến tự nguyện hiến hơn 6.000m2 đất ở.

Ông Hà cho biết, hai tuyến đường được đầu tư trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và thôn, nay thuộc thôn Vân Hòa, xã Ngọc Lặc. Khi hoàn thành, các tuyến đường không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối với Quốc lộ 15A mà còn góp phần nâng tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa của thôn đạt trên 90%.

Là hộ dân có diện tích sản xuất nằm dọc tuyến đường cụm dân cư Cao Xuân, ông Phạm Văn Hướng phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi hiện có 5ha đất sản xuất, gồm 2,7ha quế vòi và 2,3ha keo. Trước đây, gia đình gặp nhiều khó khăn trong vận chuyển nông, lâm sản. Nay tuyến đường được đầu tư sẽ giúp việc vận chuyển vật tư và thu hoạch nông, lâm sản thuận lợi hơn”.

Cùng chung niềm vui, ông Phạm Bá Nhị ở cụm dân cư Vân Hòa đã tự nguyện hiến gần 118m2 đất ở để mở rộng tuyến đường. Theo ông, dù tuyến đường chưa thi công nhưng gia đình sẵn sàng góp đất để có tuyến đường rộng rãi, khang trang hơn.

Xã Ngọc Lặc được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Mỹ Tân, xã Thúy Sơn và thị trấn Ngọc Lặc. Toàn xã hiện có 143,67km đường giao thông, gồm đường xã, đường thôn cùng hàng chục km các tuyến Quốc lộ 15A, đường Hồ Chí Minh và đường tỉnh 518E chạy qua địa bàn. Tuy nhiên, hệ thống giao thông vẫn còn những khó khăn. Tỷ lệ cứng hóa các tuyến đường thuộc xã quản lý đạt khoảng 72% đối với đường xã và 75% đối với đường ngõ, xóm. Một số tuyến đã xuống cấp, mặt đường bong tróc, xuất hiện ổ gà; nhiều tuyến được đầu tư từ lâu nên bề rộng mặt đường chưa đáp ứng yêu cầu theo tiêu chí NTM giai đoạn 2026-2030.

Trước thực tế đó, xã Ngọc Lặc xác định ưu tiên đầu tư các tuyến đường có tính kết nối cao. Ông Lê Sỹ Hạnh, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Ngọc Lặc, cho biết: “Xây dựng, nâng cấp và bảo đảm giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống Nhân dân. Vì vậy, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông có tính kết nối cao”.

Hiện xã đang triển khai 3 dự án giao thông chuyển tiếp. Trong đó, dự án chỉnh trang đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc (cũ), mở rộng 4 tuyến đường tại 4 khu phố của thị trấn Ngọc Lặc (cũ), với tổng chiều dài 14,018km. Đến nay, các tuyến đường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Hai dự án còn lại là đường giao thông phố Cao Xuân và đường giao thông phố Vân Hòa, nay thuộc thôn Vân Hòa. Dự án đường cụm dân cư Cao Xuân đang chuẩn bị thảm nhựa, khối lượng thực hiện đạt trên 90%; dự án đường cụm dân cư Vân Hòa vừa triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2026.

Khi các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, hệ thống giao thông trên địa bàn sẽ từng bước được đồng bộ, tạo thuận lợi cho kết nối các khu dân cư sau sáp nhập, vùng sản xuất với trung tâm xã và các địa phương lân cận. Qua đó, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương, sản xuất và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thời gian tới, xã Ngọc Lặc tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư, ưu tiên những tuyến đường có tính kết nối cao, phục vụ trực tiếp khu dân cư, vùng sản xuất và các công trình thiết yếu, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ, thuận tiện và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.