Hoàn thiện hạ tầng dịch vụ, nâng sức hút đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại Lễ khởi công dự án. (Ảnh: Hà Linh)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng, sau hơn 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã hình thành nhiều nền tảng quan trọng, nhưng sức sống của khu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Hạ tầng xã hội, giao thông, điều kiện sống và sự liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp với thị trường vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện.

Trong quá trình phát triển một đô thị khoa học-công nghệ, khả năng thu hút và giữ chân con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, bên cạnh hạ tầng kỹ thuật và các dự án công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cần có đầy đủ khách sạn, trung tâm hội nghị, căn hộ cho thuê, trường học, y tế, thương mại, văn hóa, thể thao và các dịch vụ thiết yếu khác để hình thành một không gian sống thuận tiện, hấp dẫn.

Trong bối cảnh đó, dự án khu khách sạn, căn hộ dịch vụ và Trung tâm hội nghị quốc tế có ý nghĩa thiết thực. Với diện tích hơn 4ha, tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.169 tỷ đồng, dự án gồm khách sạn 4 sao khoảng 275 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế sức chứa khoảng 1.500 chỗ, không gian thương mại, văn phòng và khoảng 324 căn hộ cho thuê.

Công trình sẽ bổ sung điều kiện lưu trú, hội nghị và giao thương cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tạo thuận lợi để đón các đoàn chuyên gia quốc tế, tổ chức các hội nghị công nghệ lớn, bố trí các nhóm kỹ sư làm việc dài ngày và tạo không gian để các nhà khoa học, chuyên gia có thể làm việc, nghiên cứu và sinh sống tại đây. Đây cũng có thể là tiền đề để Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từng bước hình thành các hoạt động hội nghị, hội thảo và sự kiện quốc tế, qua đó mở thêm cơ hội hợp tác đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các dự án mới.

Phối cảnh tổng thể tổ hợp khu khách sạn, căn hộ dịch vụ và trung tâm hội nghị quốc tế. (Ảnh: Hà Linh)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao quyết định đầu tư của Công ty cổ phần Gia Phát Hòa Lạc, nhất là trong bối cảnh hệ sinh thái Hòa Lạc đang tiếp tục được hình thành. Thành phố đang từng bước mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện mặt bằng, tổ chức lại các khu chức năng, chuẩn bị quỹ đất cho các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm R&D và các dự án công nghệ chiến lược; đồng thời đẩy mạnh kết nối giao thông, trong đó có tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao-Hòa Lạc.

Cùng với đó, Hòa Lạc đang mở rộng không gian cho công nghệ mới thông qua các hoạt động thử nghiệm có kiểm soát, đặt hàng công nghệ, thu hút các trung tâm R&D, phát triển hạ tầng nghiên cứu dùng chung và các tổ chức đổi mới sáng tạo. Khi các cấu phần về khoa học-công nghệ, đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, giao thông, dịch vụ và đời sống được kết nối đồng bộ, Hòa Lạc sẽ từng bước hình thành một hệ sinh thái đa dạng, thu hút kỹ sư, người lao động, sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, doanh nhân và nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đối tác tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và giữ vững các tiêu chuẩn đã đặt ra ngay từ khi khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội Lê Thanh Sơn khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; phối hợp, hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, góp phần đưa dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động.

Ông Lê Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của nhà đầu tư, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và nỗ lực của các nhà thầu, dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả; qua đó góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng môi trường làm việc, sinh sống và tăng sức hấp dẫn đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.