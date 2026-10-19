Hoàn thiện hạ tầng, bàn giao khu tái định cư Đông Cứu 1

Quyết tâm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

Khu tái định cư Đông Cứu 1 có tổng diện tích khoảng 30 ha, trong đó diện tích thuộc đất tái định cư là 17,36 ha, với gần 600 lô đất tái định cư. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 1/2026 đến hết quý II/2027.

Cây xanh được trồng tại các công viên nội khu.

Xác định việc sớm hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định đời sống Nhân dân, thời gian qua, thành phố và phường Gia Bình thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc nhà đầu tư, các nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục. Theo báo cáo của các đơn vị, đến nay hạng mục san nền đã hoàn thành. Hệ thống đường giao thông cơ bản xong cấp phối đá dăm lớp 1; bó vỉa, đan rãnh đạt khoảng 99%. Hệ thống hào kỹ thuật cũng cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện triển khai các hạng mục điện, nước và thông tin liên lạc.

Đối với hệ thống thoát nước, khối lượng thi công cống thoát nước mưa đạt khoảng 84%, thoát nước thải là 55%. Hạng mục cấp nước sạch; hệ thống điện hạ thế, điện chiếu sáng có khối lượng hoàn thành hơn 80%. Đơn vị thi công lắp đặt xong các trạm biến áp và đường dây trung thế; công tác hoàn trả đường dây điện hạ thế và trung thế 35kV đạt 100%. Hệ thống thông tin liên lạc đang tiếp tục được triển khai; việc trồng cây xanh cảnh quan được triển khai tại các công viên nội khu…

Anh Lỗ Văn Thức, cán bộ kỹ thuật của nhà đầu tư, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Song Giang cho biết: Các hạng mục chính đang được tập trung hoàn thiện. Hệ thống giao thông đã hoàn thành phần lớn các công việc, đang chuẩn bị triển khai lớp cấp phối đá dăm loại 2 và tiếp tục hoàn thiện mặt đường, vỉa hè. Hệ thống cấp nước sạch đã được triển khai đến toàn dự án; điện sinh hoạt và điện chiếu sáng cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng, các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện đấu nối đến từng lô đất.

Để rút ngắn thời gian thi công, nhà đầu tư và các đơn vị thi công đang huy động khoảng 135 công nhân cùng gần 20 máy móc, phương tiện vận tải, tổ chức tăng ca đến 21 giờ hằng ngày. Các tổ, đội được bố trí theo từng hạng mục, phối hợp triển khai đồng thời những phần việc có thể thực hiện, nhất là hoàn thiện vỉa hè, hào kỹ thuật và các tuyến ống đấu nối vào lô đất.

Tại hạng mục giao thông, anh Trần Văn Tân, cán bộ kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tâm Group đánh giá, khối lượng công việc của đơn vị đạt khoảng 90%. Nhà thầu đang hoàn thiện các vị trí cống thoát nước ngang đường, chờ hoàn thiện cao độ vỉa hè và các hộp kỹ thuật điện trước khi triển khai đồng loạt phần vỉa hè. Đơn vị bố trí 3 kỹ sư, 10 thiết bị vận tải và hơn 10 công nhân, đồng thời tăng cường làm việc buổi tối để đẩy nhanh tiến độ.

Anh Hà Văn Huy, cán bộ tư vấn giám sát thuộc Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng Coninco thông tin: Tổng thể dự án hiện đạt khoảng 70% khối lượng. Các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, phương tiện, đáp ứng yêu cầu tiến độ. Riêng hệ thống điện, nước đang được đẩy nhanh, với khoảng 50 người làm việc cả buổi tối nhằm hoàn thiện đường ống, các điểm đấu nối vào từng lô đất. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành những hạng mục điện, nước vào cuối tháng 10, tạo điều kiện để người dân sớm triển khai xây dựng nhà ở. Theo anh Huy, các nhà thầu cũng chủ động tập kết vật liệu, thiết bị phục vụ thi công (đá dăm, ống nhựa ngầm, dây điện chiếu sáng và các vật tư kỹ thuật cơ bản) về công trường, đáp ứng tiến độ thi công. Ngoài ra, vấn đề bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh công trường cũng được chú trọng trong suốt quá trình thi công.

Bảo đảm điều kiện để người dân làm nhà ở

Bên cạnh những kết quả tích cực, một số hạng mục của khu tái định cư vẫn còn khó khăn cần sớm được giải quyết, đặc biệt là việc đấu nối hệ thống thoát nước mưa với hạ tầng khu vực đường Huyền Quang và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tạm thời.

Khu tái định cư Đông Cứu 1 có tổng diện tích khoảng 30 ha, trong đó diện tích thuộc đất tái định cư là 17,36 ha, với gần 600 lô đất tái định cư. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 1/2026 đến hết quý II/2027.

Theo phản ánh của các đơn vị, tuyến thoát nước mưa của khu tái định cư qua khu vực nhà máy đấu nối với kênh đất hiện trạng có khả năng tiêu thoát nước hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng khi mưa lớn. Để chủ động ứng phó trong thời gian chờ hoàn thiện đấu nối, nhà đầu tư và đơn vị thi công đã xây dựng phương án thoát nước tạm, bố trí máy bơm cưỡng bức nhằm hạn chế ngập úng, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho người dân khi bắt đầu xây dựng nhà ở. Các đơn vị cũng đang phối hợp để triển khai giải phóng mặt bằng hiện trạng (cột điện chiếu sáng, cây xanh) để đấu nối thoát nước ra hệ thống trên đường Huyền Quang.

Đối với hệ thống thoát nước thải, đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện hào kỹ thuật, đường ống và các điểm đấu nối phục vụ từng lô đất. Về hệ thống xử lý nước thải tạm thời, dự kiến sẽ được lắp đặt xong trước 21/10/2026.

Trước yêu cầu sớm ổn định đời sống người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cuối tháng 9/2026, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái và lãnh đạo thành phố đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các khu tái định cư, trong đó có Đông Cứu 1. Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan cần bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng công trình. Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến cấp điện, cấp nước sạch, thoát nước, thu gom và xử lý nước thải cần được kiểm tra, rà soát cụ thể, tránh tình trạng người dân đã nhận đất nhưng chưa có đủ điều kiện thiết yếu để triển khai xây dựng và sinh hoạt…