Hoàn thiện giáo trình kinh tế tập thể, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở

Các đại biểu tham dự khai mạc. Ảnh:PV.

Dự chương trình có GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; NGƯT, PGS.TS. Nguyễn Minh Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Công tác Đảng, Đoàn thể, Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã thành phố cùng các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, học viên.

PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phát biểu khai mạc. Ảnh: PV.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phạm Minh Anh nhấn mạnh, việc tổ chức giảng thử nghiệm chuyên đề “Phát triển kinh tế tập thể ở cơ sở” có ý nghĩa thiết thực đối với công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Thông qua hoạt động này, các nhà khoa học, giảng viên và học viên được trao đổi, góp ý, đánh giá nội dung và phương pháp giảng dạy để hoàn thiện giáo trình theo hướng bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và khả năng vận dụng trong công tác tại cơ sở.

Theo PGS.TS Phạm Minh Anh, kinh tế tập thể là lĩnh vực cần được nghiên cứu, giảng dạy gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Vì vậy, giáo trình không chỉ cung cấp cơ sở lý luận mà còn phải giúp người học nâng cao năng lực tham mưu, lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể. Ý kiến đóng góp của giảng viên, học viên, nhất là những kinh nghiệm, mô hình và tình huống thực tiễn ở địa phương, sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

Thông tin về quá trình nghiên cứu, biên soạn, TS Trần Thị Thái, Chủ nhiệm đề tài, cho biết đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu biên soạn chương trình, giáo trình về cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm chính trị cấp xã”, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện. Đề tài được triển khai nhằm cụ thể hóa yêu cầu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Trong đó, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở, có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể.

Các học viên tham gia chương trình. Ảnh: PV.

Sau ba năm nghiên cứu, biên soạn, đề tài đã đạt được một số kết quả bước đầu. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4860- QĐ/HVCTQGHCM về triển khai đưa nội dung kinh tế tập thể vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; Quyết định số 5036-QĐ/HVCTQGHCM về ban hành chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị và Quyết định số 5100-QĐ/HVCTQGHCM về ban hành chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị đưa chuyên đề kinh tế tập thể vào khối kiến thức bổ trợ, nâng cao.

TS Trần Thị Thái, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV.

Trên cơ sở đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức giảng thử nghiệm 6 chủ đề trong tháng 9 và tháng 10-2026 tại 4 trường chính trị cấp tỉnh ở ba miền Bắc, Trung, Nam, gồm các trường tại Đồng Tháp, An Giang, Khánh Hòa và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội). Tại chương trình này, chuyên đề được lựa chọn là “Phát triển kinh tế tập thể ở cơ sở”.

Các đại biểu và học viên tham dự chương trình giảng thử nghiệm chuyên đề “Phát triển kinh tế tập thể ở cơ sở”. Ảnh: PV.

Điểm đáng chú ý của đợt giảng thử nghiệm là việc lấy ý kiến phản hồi trực tiếp từ giảng viên và học viên để đánh giá mức độ phù hợp của nội dung, cấu trúc và phương pháp truyền đạt; góp ý về nội dung cần điều chỉnh, đề xuất mô hình, kinh nghiệm và tình huống thực tiễn để bổ sung vào bài giảng.

Việc hoàn thiện giáo trình theo hướng gắn lý luận với thực tiễn sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giúp người học vận dụng kiến thức vào quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Qua đó, nội dung về kinh tế tập thể từng bước được tích hợp bài bản hơn vào chương trình đào tạo lý luận chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân.